Một điểm khởi đầu cho hành trình dài lâu

Em là cô gái sống tình cảm, biết lắng nghe, trân trọng gia đình và có nét tính cách hướng nội.

Em mong một mối quan hệ nghiêm túc, đủ tin tưởng để cùng nhau đi đường dài và xây dựng mái ấm bình yên.

Hiện tại, em có công việc ổn định tại TP HCM, yêu những bữa cơm quây quần, những chuyến đi trải nghiệm và những khoảnh khắc đời thường khi có người để sẻ chia. Với em, hạnh phúc không cần phô trương, chỉ cần hai người chọn ở lại bên nhau, cùng vun đắp và đồng hành qua từng giai đoạn của cuộc sống.

Em mong gặp anh - người đàn ông trưởng thành, độc thân, điềm đạm, kinh tế ổn định và trân trọng gia đình. Một người có thể bắt đầu cùng em nghiêm túc cho tương lai dài lâu.

Nếu anh đang tìm một mối quan hệ lâu dài để cùng xây dựng gia đình và mái ấm bền vững, thư này có thể là một điểm khởi đầu nhẹ nhàng. Chờ thư anh.

