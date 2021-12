Morikawa sát mốc hiếm trong golf đỉnh cao

BahamasCollin Morikawa có thể vào nhóm ba golfer lên ngôi số một thế giới (OWGR) nhanh nhất lịch sử, nếu vô địch Hero World Challenge cuối tuần này.

Giải do Tiger Woods chủ trì, không thuộc diện chính thức nhưng thuộc lịch PGA Tour và tính điểm OWGR. Xong vòng đầu hôm 2/12, Morikawa đứng T7 với điểm -4 trên sân par72, cách đỉnh bảng hai gậy. Nếu vô địch, anh sẽ nhảy một bậc lên đầu OWGR và đẩy Jon Rahm xuống thứ hai. Và khi đó, Morikawa, với 61 giải, chỉ sau Woods về tốc độ lên ngôi số một trong lịch sử OWGR từ 1986. Vị trí này đang thuộc về Jordan Spieth – với 77 giải.

So sánh tốc độ lên số 1 OWGR của Woods, Spieth và Morikawa.

Woods đánh chuyên nghiệp từ tháng 8/1996, ở tuổi 20 và chỉ mất 21 giải để đứng đầu thế giới. Morikawa sinh năm 1997, vào PGA Tour hồi tháng 6/2019. Anh vào Hero World Challenge với vị trí thứ hai OWGR, sau 60 giải với năm danh hiệu PGA Tour tính cả hai major – PGA Championship 2020 và The Open 2021. Morikawa mới chào đời hai tháng khi Woods đoạt Masters 1997 - danh hiệu đầu trong bộ sưu tập 15 major danh giá về sau.

Ẵm The Open hồi tháng 7, Morikawa là golfer đầu tiên đạt đến hai major sau tám lần thử sức – nhanh nhất golf đỉnh cao từ sau 1945.

Morikawa đọc green hố 18 vòng giao lưu với golfer nghiệp dư (pro-am) ở Hero World Challenge trên sân Albany hôm 1/12. Ảnh: AP

Trước đó, chỉ huyền thoại Bobby Jones đạt thành tựu ấy, với US Open 1923 và The Open 1926. Jordan Spieth hồi 2015 đạt kỷ lục về tốc độ chạm hai major sau 1945, nhưng phải qua 10 sự kiện. Woods thậm chí qua tới 18 sự kiện mới đoạt hai major. Và trong lịch sử golf, chỉ anh và Woods thắng cả The Open lẫn PGA Championship khi chưa qua tuổi 25.

Hôm 21/11, Morikawa thắng chung kết lớn DP World Tour Championship, về nhất Race to Dubai. Với cú đúp danh hiệu cuối mùa European Tour, anh thành golfer Mỹ đầu tiên đoạt giải "Đấu thủ xuất sắc" trong 49 năm lịch sử đấu trường golf hạng Nhất châu Âu.

Trước sự kiện hạ màn, tổ chức chủ quản European Tour trao Morikawa thẻ thành viên danh dự trọn đời. Đây là lần thứ năm hệ thống giải châu Âu tặng đặc quyền này cho golfer Mỹ kể từ năm ra đời 1972. Trước Morikawa là Tom Watson, Jack Nicklaus, Arnold Palmer và Patrick Reed.

Quốc Huy