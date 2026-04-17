"Em gái quốc dân" Hàn Moon Geun Young trải qua biến cố bệnh tật, lạc quan đối diện thử thách, cơ hội khi vào độ tuổi 40.

Tối 16/4, Geun Young đăng trên trang cá nhân bức ảnh selfie, giới thiệu chương trình cô ghi hình gần đây - You Quiz on the Block (đài tvN). Diễn viên hiếm hoi nói về tình trạng sức khỏe, tâm lý hiện tại.

Moon Geun Young, 39 tuổi. Ảnh: Instagram/Moons

Vốn bận rộn với công việc ở làng giải trí, năm 2017, Moon Geun Young được chẩn đoán mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính, một bệnh hiếm, gây đau đớn dữ dội cho bệnh nhân.

Diễn viên tiết lộ bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị, từng bị hoại tử, được phẫu thuật khẩn cấp trong bệnh viện. Bấy giờ, tình trạng của Moon Geun Young nguy hiểm nhưng cô nói với mẹ: "Mẹ, bây giờ con có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, quá tốt".

Từ năm 2024, tình trạng của cô ổn định. Geun Young nói về bản thân hiện tại: "Có thể sau khi vóc dáng to lớn hơn thì tâm hồn của tôi cũng rộng ra và tự tại hơn".

Moon Geun Young ở vở kịch "Orphans". Ảnh: Chosun

Moon Geun Young cho biết hào hứng và tràn đầy niềm tin khi ở độ tuổi 40. Năm nay, cô lưu diễn vở kịch Orphans, vào vai một cô gái bốc đồng, với những đoạn chửi thề, cảnh hành động.

Moon Geun Young sinh trưởng trong gia đình trí thức - bố là giáo viên, mẹ công tác tại thư viện thành phố Gwangju. Năm 1999, Geun Young lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với phim tài liệu On the Way của đạo diễn Choi Jae Eun đạo diễn. Khuôn mặt trong sáng, nét diễn tự nhiên của sao nhí gây ấn tượng với các nhà làm phim.

Moon Geun Young sau 26 năm đóng 'Trái tim mùa thu' Moon Geun Young diễn vở "Orphans" tại Hàn Quốc tới hết tháng 5. Video: Bachi Artist

Năm 2000, ở tuổi 13, Moon Geun Goung gây "bão" châu Á khi hóa thân Eun Suh thời nhỏ (Song Hye Kyo đóng lúc trưởng thành) trong phim truyền hình ăn khách Trái tim mùa thu. Diễn xuất nhập tâm, chân thực của sao nhí lấy nước mắt người xem. Vai diễn giúp Moon Geung Young đoạt giải Diễn viên nhí xuất sắc tại KBS Drama Award.

Phân đoạn cảm động của Moon Geun Goung trong "Trái tim mùa thu" Moon Geun Goung trong "Trái tim mùa thu". Video: KBS

Những năm sau đó, cô góp mặt trong nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình như Câu chuyện hai chị em, Cô dâu tuổi 15, Chị kế của Lọ Lem, Nàng Alice phố Cheongdam-dong, Nữ thần lửa Jung Yi, Bí mật của làng Achiara... Với phim Họa sĩ gió (2008) Geun Young trở thành diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc (21 tuổi) nhận Daesang - giải cao nhất về diễn xuất tại SBS Drama Awards.

Giai đoạn điều trị bệnh, Moon Geun Goung tham gia một số dự án. Năm 2022, cô đạo diễn và đóng phim ngắn đầu tay, truyền tải thông điệp: "Chỉ cần còn sự sống, ánh sáng hay bóng tối cũng không thực sự quan trọng".

Như Anh