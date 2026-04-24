Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm FE Credit lên Ba3

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm của FE Credit từ B1 lên mức Ba3, đồng thời giữ triển vọng ở mức "ổn định".

Đây là năm thứ hai liên tiếp FE Credit được Moody’s đánh giá triển vọng "ổn định". Bên cạnh đó, tổ chức này cũng nâng đánh giá năng lực độc lập của công ty lên mức B2.

Theo đánh giá của Moody’s, việc nâng hạng phản ánh những cải thiện trong quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro và tối ưu chi phí vận hành. Công ty tập trung củng cố nền tảng nội tại, nâng cao năng lực quản trị toàn diện với sự hậu thuẫn từ hai định chế tài chính lớn trong và ngoài nước là VPBank và SMBC, tạo lực đẩy cả về tài chính lẫn kinh nghiệm quản trị.

Ngoài ra, các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của doanh nghiệp được ghi nhận có cải thiện, cho thấy tiến triển trong chất lượng quản trị doanh nghiệp và chiến lược tài chính.

FE Credit là công ty tài chính thuộc hệ sinh thái VPBank. Ảnh: FE Credit

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 FE Credit đạt doanh thu 16.455 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 611 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có lãi. Tổng tài sản đến cuối năm đạt hơn 70.163 tỷ đồng, các chỉ tiêu an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp cho biết kết quả trên đến từ quá trình tái cấu trúc với trọng tâm là kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng danh mục cho vay và tối ưu vận hành. Đồng thời, công ty điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng thận trọng, phù hợp với từng phân khúc khách hàng và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị.

Đại diện FE Credit cho biết việc được nâng hạng tín nhiệm là sự ghi nhận từ các tổ chức quốc tế đối với nỗ lực cải thiện năng lực tài chính và quản trị. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế và đầu tư công nghệ nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Năm 2026, FE Credit định hướng tăng trưởng dựa trên lợi thế hệ sinh thái khách hàng của VPBank, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính tiêu dùng theo hướng minh bạch, phù hợp với nhu cầu thị trường và mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện.

(Nguồn: FE Credit)