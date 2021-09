Mong 'ta gặp nhau một chiều thu tháng 10'

Chào anh - người đang đọc bài đăng này và chuẩn bị viết thư đến em.

Tình cờ em đọc được những dòng chia sẻ niềm vui của một chị về câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng nhờ VnExpress. Mỉm cười sau những dòng viết dễ thương đó, em nghiêm túc muốn gửi những lời này đến anh. Mong sau này ta có thể cùng nhau viết thêm một bài đăng tương tự để tiếp tục lan tỏa động lực cho những ai đang đi tìm một nửa yêu thương.

Em 28 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM, công việc văn phòng với giờ giấc cố định nên em có nhiều thời gian sau giờ làm để chăm sóc bản thân và học tập thêm. Người ta hay bảo con gái miền Trung đảm đang, chăm chỉ lắm. Em không nghĩ mình được như vậy, vì em vẫn có chút hậu đậu, vụng về nhưng vẫn đang sửa từng chút một để không làm điều đó trở thành nhược điểm.

Mọi người xung quanh hay trêu rằng em tuy nhỏ nhắn nhưng "có võ", và chẳng hiểu tại sao em lại chưa có người yêu. Chắc em phải tìm ra anh mới được, để hỏi vui anh rằng: "Tại sao anh lại để em đợi lâu dữ vậy? Gần 30 năm luôn đấy". Thật ra môi trường đại học trước đây và môi trường làm việc hiện tại có rất nhiều bạn khác giới, nhưng phần vì em chưa tìm được người phù hợp, phần nữa là đa số họ đều là đàn anh đã có gia đình, số ít thì là em út.

Em tuy là người nói nhiều và được cho là có khiếu hài hước với những người thân thiết nhưng lại được nhận xét là khó tính và nghiêm túc với những người khác. Thế nên đây có thể là một trở ngại khiến anh chưa gặp được em chăng?

Quan điểm của em khi xây dựng một mối quan hệ là phải có sự tôn trọng, chân thành, biết chia sẻ và lắng nghe. Mong sẽ gặp được anh - người có cùng quan điểm đó, giản dị, chân thành, hòa nhã, có chí tiến thủ, ít nói một chút cũng không sao (xem như là khoản bù trừ cho em). Sẽ có thêm vài điểm cộng nữa nếu anh cao 1,65 m trở lên (vì em thuộc tuýp nấm lùn) và là người miền Trung vào Nam lập nghiệp giống em, là dân kỹ thuật hoặc quân nhân càng tốt. Nếu cảm nhận được sự đồng điệu, anh hãy viết thư cho em nhé.

Bất chợt nghe giọng hát : "Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10...". Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vào thời điểm như bài hát "Say you do" vậy.

Mong anh.

