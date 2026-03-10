Mong những lời nói vụng về này có thể đến với cô gái phù hợp

Mình thích những bạn nữ truyền thống, đơn giản, nhưng nếu bạn hiện đại, thời trang cũng chẳng sao.

"Cơ thể này, từ khi sinh ra, đã luôn mang theo tình yêu ẩn sâu trong lồng ngực nhưng chúng ta lạc lối để nói nên thành lời. Mong rằng, một ngày nào đó, những lời nói vụng về này, có thể tìm đến với nhau". Trên là câu sến súa mà bỗng chốc thoáng qua đầu mình trong lúc suy nghĩ quá đà vào một bài hát yêu thích. Nhưng mà liệu đây có phải là tín hiệu đã đến lúc bản thân cần phải đi tìm nửa kia của mình?

Xin chào những người bạn tình cờ đọc qua bài viết của mình. Hãy nán lại ngón tay một chút, vì biết đâu, khi đọc hết những dòng khô khan bên dưới, chúng ta lại chính là những "lời nói vụng về" đang lạc lối trên con đường tìm đến nhau thì sao. Mình là nam, 26 tuổi (sinh năm 2000), đã đến và làm việc tại Đà Nẵng được tầm 3 năm. Mình làm công việc trong ngành kiểm thử cho một công ty IT Nhật. Về ngoại hình, thật ra mình không biết tự chấm bao nhiêu điểm cho hợp lý, vì mỗi người lại có một trải nghiệm khác nhau. Vậy nên, mình xin trích dẫn vài dòng, tuy không thể bằng gặp trực tiếp nhưng có lợi cho mình nhất: "Mặt thì đẹp mà cái đầu như tổ chim" (à thì, sao chải tóc miết mà nó cứ xù nhỉ). "Anh thấy đứa kia già hơn em nhiều" (chắc ý nói mình nít ranh thôi). "Cái anh đen đen" (hậu quả của đam mê đạp xe nhưng sáng dậy không nổi). "Nhìn em, chị thấy tưng tửng" (chắc ý cũng nói mình nít ranh thôi).



Mình là người thiên về hướng nội. Cuộc sống khá đơn giản, chỉ xoay quanh việc đi làm rồi về nhà, nhưng trong "hệ điều hành" của mình lại có các siêu ứng dụng này chạy rất tích cực nên khó mà chán được: anime, nghe nhạc Nhật hay đạp xe về những chốn thiên nhiên hoang vắng đầy ma mị nhưng mà yên bình với những tiếng côn trùng không thể không hòa mình vào thiên nhiên được, hay là giải quyết mọi vấn đề bằng karaoke cháy hết mình. Nói chung, tuy có chút trầm lắng của người hướng nội, nhưng cũng có cái " tưng tửng" riêng đủ để tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất.



Về nửa kia mà mình đang tìm kiếm: Mình thích những bạn nữ truyền thống, đơn giản, nhưng nếu bạn hiện đại, thời trang cũng chẳng sao, lỡ đâu cũng vì thế mà mình sang lên chút thì sao. Cuối cùng là, mình không hứng thú với việc yêu cho vui, nên mong là bạn hướng thiện và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng trong những ngày đầu gặp nhau, nếu thấy không phù hợp hay có vấn đề khó nói thì bạn đừng ngừng ngại nói thẳng, mọi thứ sẽ được giải quyết bằng cách tôn trọng nhất, cũng sẽ ít tốn thời gian cho cả hai nhất.



Nếu bạn thấy chúng ta có cùng tần số, đừng ngừng ngại phản hồi nhé. Biết đâu, chúng ta lại chính là những "lời nói vụng về" đang lạc lối trên con đường tìm đến nhau thì sao.

