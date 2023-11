Mong nhận từ cậu một bức thư viết đúng chính tả

Hy vọng cậu đủ sâu sắc, không phiến diện, để hiểu sau cái sự viết đúng chính tả, đặc biệt trong bức thư làm quen, tớ là người thế nào.

Cậu không cần viết dài, viết hay. Một bức thư ngắn gọn nhưng đủ để tớ có hình dung ban đầu về cậu là điều tớ mong đợi.



Giới thiệu về tớ: Trình độ học vấn đại học, công việc ổn định, sức khỏe tốt, biết nấu ăn, biết cả dùng cờ lê, tuốc nơ vít khi cần nữa. Không tự nhận mình là người mạnh mẽ nhưng tớ luôn cố gắng giữ được sự độc lập, tự chủ nhiều nhất có thể trong cuộc sống. Tớ cũng không chắc bản thân là người hướng nội, nhưng tớ có nhiều khoảng lặng trong cuộc sống, thích sự yên tĩnh, yêu mến thiên nhiên và loài vật.



Tớ từng trải qua chuyện tình cảm không như mong đợi và đã có một bạn nhỏ. Mọi người thường nghĩ về mẹ đơn thân là như nào nhỉ, một phụ nữ thiếu may mắn và vất vả, hay là một người có cuộc sống tự do không ràng buộc vô cùng dễ chịu. Tớ không thiên về phía nào cả, nhưng nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một người bạn đồng hành. Tớ mong được kết bạn với cậu, một ông bố đơn thân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, có trình độ học vấn ngang bằng hoặc hơn tớ không quá nhiều, sống tử tế, lành mạnh. Về tuổi tác, tớ nghĩ nếu cậu không quá 45 tuổi thì khả năng mình hợp nhau sẽ cao hơn.



Trong ngày, ngoài thời gian dành cho những việc không thể đừng như công việc, chăm sóc bạn bé, ăn uống, nghỉ ngơi, tớ cũng có một chút thời gian thư giãn cho riêng mình, 30 phút thể thao, 30 phút với những trang sách. Nếu có thêm cậu làm bạn, tớ rất vui và sẽ thu xếp thời gian để trò chuyện cùng cậu. Cậu có thể rất bận, nhưng sẽ vui lòng dành một chút thời gian mỗi ngày để trò chuyện cùng tớ chứ.



Nếu thấy có chút đồng điệu với bức thư này, cậu hãy gửi mail cho tớ nhé. Tớ tin là mình còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với nhau. Chuyện tích cực thì hẳn dễ chia sẻ rồi, nhưng trong cuộc sống, việc gặp phải những chuyện không như kỳ vọng là điều rất bình thường, cậu có thể kể với tớ, nhưng tớ mong cậu không phải là người hay than vãn. Một điều nữa, cậu có thể nhiều tuổi hơn tớ, nhưng chắc cậu không thấy phiền với cách xưng hô tớ sử dụng trong bức thư này. Đơn giản, tớ muốn làm bạn đời của cậu theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Cậu viết thư cho tớ nhé.

