Mong năm nay em được mặc chiếc váy cưới đẹp nhất

Em sinh năm 1983, độc thân (chưa kết hôn, chưa có con), không theo tôn giáo nào.

Sinh ra trong một gia đình trung nông ở miền trung, học xong chương trình PTTH là Nam tiến. Em chọn Đồng Nai là nơi dừng chân, coi đây là quê hương thứ hai của mình - nơi em sinh sống, học tập và công tác gần 20 năm.

Em chỉ tốt nghiệp đại học, là viên chức nhà nước với lịch làm việc 8 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần. Công việc tuy không vất vả nhưng lại rất bận rộn với nhiều giấy tờ cần giải quyết trong ngày. Em hài lòng và yêu thích công việc của mình.

Em xinh bình thường, làn da trắng hồng tự nhiên với vóc dáng nhỏ mà dễ thương, khuôn mặt sáng, nụ cười tươi, có sức khoẻ tốt, sống lành mạnh, lạc quan và yêu đời, tính tình vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Tuy hát không hay nhưng vẫn biết hát nhé. Em biết nấu nhiều món ăn ngon và sở thích rất nhiều, nhưng thích nhất là nấu ăn mỗi khi nhà có khách, siêng tập gym, thích đi du lịch cùng gia đình và bạn bè (nếu có người yêu đi cùng càng thích hơn - cười).

Chuyện tình cảm: Có lẽ một phần là do em luôn cảm thấy hài lòng và an yên với cuộc sống hiện tại và suy nghĩ thà trễ một chút để chọn đúng người chứ không vội vã nắm bừa bàn tay không phù hợp, lấy có một lần thôi, làm gì phải vội. Hoặc nhiều khi duyên nợ chưa gắn kết chúng ta nên em chậm chạp trong chuyện tình cảm so với người cùng độ tuổi chăng? Dù thế nào, hiện tại em vẫn chưa tìm thấy anh - người phù hợp với em. Vì thế hôm nay em mới có cơ hội đến chuyên mục Hẹn hò.

Theo dõi VnExpress khá lâu, đọc nhiều mục nhưng đây luôn là chuyên mục em yêu thích với những câu chuyện của các đôi nên duyên nhờ Hẹn hò. Em cũng mong sẽ gặp được chân ái của mình để cùng về chung một nhà. Nếu được, hy vọng năm nay, em sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất và đồng ý gả cho người yêu em nhất.

Người đàn ông em muốn làm quen và gặp mặt: nam tính, có năm sinh từ 1975 đến 1985, chiều cao 1,6 m trở lên, to cao để em có cảm giác được che chở, độc thân, tự tin, là người tốt, sống có trách nhiệm, công việc ổn định, sức khỏe tốt, chung thủy, có lối sống lành mạnh, tốt nghiệp PTTH. Về trình độ chuyên môn, anh không tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hay đại học đều không sao nhé. Về tôn giáo, với em, bên lương hay Thiên Chúa giáo đều không ảnh hưởng gì, lấy chồng thì theo tín ngưỡng bên chồng.

Anh có quê quán ở vùng miền nào đều được nhưng sinh sống và làm việc ở Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu hoặc Bình Thuận nhé. Anh là con trai trưởng, trai thứ, trai út cũng "tới" luôn; nhà đông hay ít người, sống chung với gia đình cũng không thành vấn đề. Với em, anh nghèo hay giàu không quan trọng bằng việc có ý chí, bản lĩnh. Anh nên chia sẻ với em để cùng biết và có kế hoạch thực hiện.

Người đàn ông em không muốn làm quen là người nghiện các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, bia rượu, ma tuý... Em sẽ nói không với đàn ông có hình xăm, vũ phu, đa nghi, khoe khoang, lên mạng xã hội viết những status chỉ trích phê phán người khác, trăng hoa, lăng nhăng, lời biếng, lợi dụng phụ nữ về tình cảm và tiền bạc. Ngoài ra người đàn ông có người yêu, có gia đình, ly thân nhớ tránh xa giùm em nhé.

Em biết con người không ai hoàn hảo và em cũng vậy. Em có vài khuyết điểm nhỏ nhưng hy vọng chúng ta cùng hoàn thiện để cuộc sống trở nên hạnh phúc và hoàn hảo.

Anh ơi, em nói nè. Nếu anh nên duyên với em, anh sẽ hạnh phúc hơn nè: được thưởng thức món ngon mỗi ngày; đi ngủ sớm vào buổi tối và thức dậy sớm vào buổi sáng, tập gym để khoẻ, đẹp và nhiều năng lượng hơn; cùng đi làm và kiếm thật nhiều tiền để mua đất xây nhà, xây tổ ấm theo ý chúng ta; rồi cùng tiết kiệm lo cho con và cho chúng ta khi về già. Còn thiếu ý gì nữa thì nhờ anh bổ sung vào cho hoàn mỹ nhé (cười).

Em xin phép để tên Pha Lê ở cuối bài vì muốn nếu lấy chồng mà sinh con gái, em sẽ đặt tên là Pha Lê với ý nghĩa trong sáng và tinh khiết. Đến đây lời văn của em gần hết rồi, nếu anh muốn biết rõ hơn về em, thấy em phù hợp, hãy nhanh tay gửi mail để cùng tìm hiểu nhé. Mong trong thế giới ảo này, chúng ta cùng bước ra ngoài để xây đựng tình yêu thật và có cái kết đẹp.

Em cảm ơn và chúc mọi người có nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc