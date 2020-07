Mong muốn cải tạo nhà tắm thoáng mát

Nhà tắm nhà tôi hẹp, kín, không có nhiều ô thoáng nên mỗi lần đi vào như bước vào phòng xông hơi.

Chiếc Zenphone 5 - tôi mua cách đây 7 năm, là thiết bị công nghệ tôi thường dùng để đọc báo mạng hàng ngày. Trang báo tôi truy cập đầu tiên bao giờ cũng là VnExpress. Hôm nay, tôi tình cờ đọc được dòng tít có cụm từ "Phòng tắm trong mơ" nghe rất ấn tượng, gần gũi nên tôi quyết định tham gia. Tôi cũng coi đây là dịp hiếm có để trải lòng, chia sẻ câu chuyện của bản thân, thầm mong nhận được sự đồng cảm của ban tổ chức và đọc giả.

Phòng tắm gia đình xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Tôi kết hôn ở tuổi 25. Khi đó, gia đình hai bên còn nhiều thiếu thốn nên chúng tôi phải thuê nhà trong vòng 4 năm nhưng phải chuyển nhà tới 3 lần (do chủ nhà muốn bán hoặc dùng để kinh doanh). Mỗi lần chuyển nhà là một sự xáo trộn lớn vì giờ đây không đơn giản như chuyển nhà thời sinh viên nữa mà nó kéo theo cả một gia đình.

Vào một đêm mưa to gió lớn, người chủ nhà thứ 3 gọi điện cho tôi và nói: "Các cháu thu xếp tìm chỗ khác đi nhé. Mấy hôm nữa, cô chú dẫn khách tới xem nhà". Không cần một giây suy nghĩ, chồng tôi ra quyết định: "Về quê, làm nhà". Lúc ấy là thời điểm năm 2010, trong túi chúng tôi có vỏn vẹn 7 triệu đồng và nửa chỉ vàng. Bố mẹ hai bên cũng mong muốn các con có chỗ ở ổn định nên giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong phạm vi có thể. Do tài chính có hạn nên tiêu chí chúng tôi đưa ra là các thiết bị, nguyên vật liệu nào rẻ nhất sẽ mua miễn sao hình thành nên được ngôi nhà.

Phòng tắm hẹp, kín không có cửa thông gió.

Vì diện tích chật hẹp nên chúng tôi phải xây nhà vệ sinh và nhà tắm chung nhau. Sự bất tiện của việc kết hợp "2 in 1"chắc hẳn ai cũng thấu hiểu. Do vậy trong nhiều năm qua gia đình tôi phải "lập trình" thật khéo léo mới khắc phục được bất tiện này. Sáng nào cũng vậy, tôi là người dậy sớm nhất, khoảng 45 phút sau, tôi đánh thức các con dậy. Người thức giấc sau cùng là chồng tôi. Hôm nào, tôi ngủ quên do không đặt báo thức, mọi người vội vàng thức dậy cùng lúc thì có tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Mặt khác, nhà tắm nhà tôi không những hẹp mà còn kín, không có nhiều ô thoáng nên mỗi lần đi vào, đặc biệt là mùa hè là như bước vào phòng xông hơi, nhiều lúc tôi chỉ muốn phá mấy bức tường để tắm cho mát. Téc nước là loại thẳng đứng. Mùa hè, mặt trời thiêu đốt, vặn vòi ra thấy nước bỏng rát. Mùa đông, thì lạnh ngắt như nước trong tủ lạnh. Mùa nào tôi cũng phải bơm nước giếng khoan lên pha vào mới sử dụng được.

Các con tôi đang bước vào độ tuổi teen nên chúng có nhiều nhu cầu hơn, nhiều mơ ước hơn và cũng so sánh với chúng bạn. "Mẹ ơi, sao vòi nước nhà mình chảy bé thế, không mạnh như nhà bạn A, bạn B? Lavabo bị nứt hết thế này mà sao mẹ không thay cái mới đi"... là những câu hỏi tôi nghe hàng ngày. Tôi hay nói vui với chúng: "Mẹ đang đợi các con đi làm để làm lại nhà tắm cho mẹ đấy".

Cách đây không lâu, một câu chuyện đau lòng đã xảy ra ở gần nhà tôi. Gia đình nhà bác ấy đang chuẩn bị tu sửa lại công trình phụ đã xuống cấp nên kê téc nước tạm bên trên một tấm ván dựng trên bức tường cũ để phục vụ sinh hoạt. Một lần, con gái bác ấy đang học lớp 11 bước vào chuẩn bị tắm thì téc nước bất ngờ rơi xuống. Tôi ước giá mà bác phát hiện nhà tắm xuống cấp sớm hơn, kịp thời sửa chữa thì sự việc thương tâm không xảy ra.

Trong nhiều lần đi du lịch cùng cơ quan, tôi nhận thấy hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn đều sử dụng các sản phẩm của INAX. Vòi tắm, bồn rửa tay... đều thiết kế trang nhã, hiện đại, thuận tiện cho người sử dụng. Nếu sau này các con tôi lớn lên, thực hiện ước ao bấy lâu của mẹ chúng thì tôi chắc chắn sẽ chọn lựa sản phẩm của INAX. Khi tham gia cuộc thi này, tôi coi đây là dịp thử vận may, bày tỏ sự mến mộ dành cho các sản phẩm của công ty. Chúc công ty ngày càng lớn mạnh, tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích chăm sóc người tiêu dùng. Hoạt động tổ chức xây dựng "Phòng tăm trong mơ" là việc làm ý nghĩa giúp mọi người tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Khi đang ngồi gõ những dòng này thì đêm đã về khuya. Tiếng dội nước ngoài bể trong đêm tối mà tôi hay nghe mỗi lần về quê ngoại với mẹ lại hiện về trong tôi. Lúc ấy, tôi đang nằm cạnh bà ngoại nghe bà kể chuyện, nghe thấy âm thanh ấy nên tôi hỏi bà: "Bà ơi, tiếng nước ở đâu đấy ạ". Bà tôi trả lời: "Bác con bây giờ mới tắm đấy, tắm tầm này cho mát". Giờ đây, các anh nhà bác tôi đã trưởng thành và xây cho bác một phòng tắm rộng rãi, khang trang. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ bác vẫn cười hiền hậu nhưng đôi mắt thì long lanh.

Trân trọng cảm ơn INAX cùng báo VnExpress đã tổ chức chương trình, tạo điều kiện để tôi có những giây phút sống thật với lòng mình.

Vũ Thúy Vân