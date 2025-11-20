Mong gặp nhau vào ngày nắng đẹp

Mình mong tìm một nửa, một người trên 32 tuổi, nghiêm túc tìm hiểu và tính đến chuyện hôn nhân trong hai năm nữa.

Hôm nay mình muốn viết một lá thư nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì có lẽ độc thân vài năm rồi nên cũng không có nhiều lời lẽ như hồi trẻ. Mình giới thiệu cơ bản về bản thân trước nhé, mình quê ở Gò Công - Tiền Giang, 33 tuổi. Nhìn lại quá nhanh, hồi xưa cứ muốn lớn nhanh, khi lớn thì thấy thời gian trôi quá nhanh. Trong chính tâm hồn mình, một nửa là mình muốn sống một mình, cũng ổn khi sống một mình đã lâu; một nửa mình lại lo sau này cô đơn.

Mình đi dạy cho trung tâm nên cũng không bận quá. Cuộc sống của mình khá đơn giản, yên bình ở quê, những nơi ồn ào không phù hợp với mình. Vì vậy mình mong muốn tìm một nửa, một người trên 32 tuổi, nghiêm túc tìm hiểu và tính đến chuyện hôn nhân trong hai năm nữa. Công việc của bạn là gì cũng được, đủ trang trải cho cuộc sống và chăm lo cho gia đình hai bên. Bạn là người miền Nam nhé vì hai gia đình không quá xa, sẽ tiện về nhà hơn. Tính cách của bạn hài hòa, điềm đạm nhé. Bạn sẽ là trụ cột gia đình sau này nên hãy để mình có thể nương tựa bạn theo cách an toàn nhất nhé. Mình sợ người lớn tiếng và ăn hiếp người khác lắm. Bạn cao trên 1m65 nhé.

Mình không có nhiều yêu cầu về bạn sau này, vì đối với mình, muốn một cuộc sống đơn giản, quan tâm chân thành, cùng nhau khám phá thêm những nơi mới, mỗi ngày ăn cơm cùng nhau ít nhất một bữa là đã đủ rồi. Mình luôn có quan điểm, có đến là có đi, có tốt là sẽ có không tốt, tất cả đều bù trừ nên mình rất ngại phải yêu cầu người khác thế này thế khác.

Mình chỉ mong cuộc sống vui vẻ êm đềm, hai tuần về thăm ba mẹ một lần và gặp anh chị em con cháu trong gia đình, lâu lâu cùng nhau đi chơi gần hay xa cũng được. Tình cảm thì bao gồm cả cảm xúc, mong bạn ổn định về mặt cảm xúc và có cam kết trách nhiệm trong tình cảm, mình cũng vậy, nói không với mối quan hệ mập mờ nhé. Nếu bạn thấy phù hợp thì gửi email cho mình nhé. Mình tin vào duyên số, nếu đủ duyên mình sẽ gặp. Cảm ơn bạn đã đọc thư mình

