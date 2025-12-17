Mong gặp người phụ nữ tinh tế, lãng mạn, thú vị

Công việc của mình bận nên muốn mối quan hệ tương hợp, có thể trao đổi về kinh doanh, khám phá quán ăn ngon, quán cà phê đẹp.

Mình 34 tuổi, sống ở Hà Nội, ngoại hình sáng, từng học tại trường top đầu ở Việt Nam, theo học tiếp tại Singapore và Mỹ, từng làm việc cho các tập đoàn lớn ở cả nước ngoài và Việt Nam. Hiện tại mình làm quản lý và cũng có công ty riêng. Mong muốn tìm mối quan hệ với phụ nữ tinh tế, lãng mạn, không quan trọng độ tuổi, thích kinh doanh càng tốt, ưu tiên đang sống ở Việt Nam.



Công việc của mình bận nên muốn mối quan hệ tương hợp, có thể trao đổi về kinh doanh cùng nhau, khám phá những quán ăn ngon, quán cà phê đẹp, những địa điểm thú vị. Mối quan hệ có thể đi xa tới đâu thì mình không nói trước được vì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, mong nhận được email từ người thú vị!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ