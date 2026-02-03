Mong gặp người đàn ông đủ mạnh mẽ, tình cảm và trách nhiệm

Em tôn trọng cuộc sống của anh, bởi em đủ tự tin vào giá trị của bản thân để anh luôn muốn giữ em bên cạnh.

Vô tình biết đến chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress và thấy có nhiều cặp đôi đã tìm được nhau, xây dựng hạnh phúc từ đây, em cũng mạnh dạn viết vài dòng tâm sự. Hy vọng có thể gặp được người phù hợp về tam quan, cùng tư duy để đi với nhau lâu dài. Em là một cô gái hướng ngoại nhưng khá nội tâm, luôn biết chăm sóc bản thân và ngoại hình. Em sống tình cảm, vui vẻ, nhẹ nhàng và hài hòa trong các mối quan hệ từ gia đình, bạn bè đến công việc. Ngoại hình em được mọi người nhận xét là trẻ hơn tuổi, ưa nhìn, dáng người gọn gàng.

Hiện tại em độc thân và không có con riêng. Em có sự nghiệp riêng khá vững vàng, ổn định, từng sinh sống nhiều năm ở phương Tây nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Dù có độc lập và thành công đến đâu, em vẫn mong được là một người phụ nữ nhỏ bé bên anh, được anh bao bọc và chở che.

Với em, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Em may mắn có một gia đình lớn, anh chị em và các cháu rất yêu thương, gắn bó với nhau. Vì vậy, em mong gặp được một người đàn ông chững chạc, điềm đạm, đủ bao dung để yêu thương em cả những lúc em hơi trẻ con mà không cảm thấy phiền lòng.

Em mong anh trong độ tuổi từ 40-47, sống và làm việc tại Hà Nội hoặc khu vực lân cận, có sự nghiệp ổn định, vững vàng và đề cao giá trị gia đình. Em hy vọng gặp được người có cùng tư duy, để sau mỗi ngày làm việc, vợ chồng có thể cùng tâm sự, chia sẻ cuộc sống và chăm sóc con cái. Em luôn tôn trọng không gian riêng của mỗi người và không cảm thấy phiền nếu chồng cần ra ngoài tiếp khách hay giao lưu bạn bè. Tuy nhiên, em cũng đề cao sự cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Với em, hôn nhân là sự sẻ chia và chăm sóc lẫn nhau, không phải là nơi để kiểm soát hay sở hữu nhau. Em tôn trọng cuộc sống của anh, bởi em đủ tự tin vào giá trị của bản thân để anh luôn muốn giữ em bên cạnh.

