Mong gặp người có trái tim ấm áp, biết yêu thương

Sài Gòn người đông nhưng để gặp nhau có lẽ cần một chút duyên. Hy vọng bài viết này của em sẽ kết nối được với ai đó.

Em sinh năm 1990, cao 1m57, hơi nhỏ nhắn, làm công việc văn phòng ở Bình Thạnh. Ngoài giờ làm, em thích bơi lội, đi bộ, cũng thích lắng nghe những câu chuyện đời thường của người khác vì em tin ai cũng mang trong mình một thế giới thú vị.

Trong tình cảm, mong gặp được người có trái tim ấm áp, biết yêu thương và cũng đủ tò mò để muốn khám phá thế giới bên trong nhau. Em tin rằng khi gặp đúng người, cả hai sẽ tự nhiên mà bước vào đời nhau, không cần cố gắng quá nhiều.

Nếu anh cũng thích sự chân thành pha chút hóm hỉnh, thích những cuộc trò chuyện quên cả thời gian, biết đâu ta sẽ có cơ hội viết tiếp một đoạn đường chung. Còn nếu chỉ là kết bạn, em vẫn sẽ vui vì biết thêm được một người mới giữa thế giới rộng lớn này.

