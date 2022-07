Mong gặp chàng trai Hà Nội bản lĩnh

Chín giờ tối, sau ngày dài làm việc, em mới có chút thời gian dành cho cuộc sống cá nhân, viết đôi dòng tâm sự đêm khuya.

Em sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, là cô gái có lối sống hiện đại, không thích cuộc sống an phận an nhàn, nên luôn cố gắng vượt ra khỏi vùng an toàn để phấn đấu trong học tập, công việc và cuộc sống. Đến giờ coi như em cũng có chút thành công nhất định, có thể nuôi sống bản thân, ăn những món ngon và tự mua những thứ mình thích.

Thời gian rảnh, em thường xem phim, đi shopping, du lịch nước ngoài hoặc đi bơi. Ít khi có thời gian nấu nướng nên em hay đặt đồ về ăn, mỗi ngày khám phá một món mới. Vậy nên anh nào thích bạn gái đảm đang, giỏi bếp núc, hãy chừa em ra nhé (cười).

Về cuộc sống tình cảm, em độc thân vài năm rồi, vì vậy có cơ hội gặp và tìm hiểu khá nhiều người, nhưng vẫn chưa cảm thấy ai thật sự đủ đặc biệt khiến em muốn tiến đến mối quan hệ chính thức. Nhiều người thường đến với em vì thu hút bởi ngoại hình, nhưng thứ để khiến hai người gắn bó được với nhau đa phần vì tính cách.

Bởi vậy, em mong tìm được ai đó hợp gu, hợp phong cách sống, quan điểm sống để cùng chia sẻ, trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Em thích chàng trai Hà Nội, thoáng tính, tốt bụng và có bản lĩnh.

Còn anh nào có tâm lý bị hối thúc việc kết hôn, tìm vợ gấp, cũng chừa em ra nhé (cười). Bởi em muốn tìm hiểu anh một cách chân thành và tự nhiên nhất, không thích có sự toan tính, gượng ép, ràng buộc. Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên sẽ là mối quan hệ đẹp nhất.

Em tạm gác thư ở đây. Có duyên ắt sẽ gặp anh ha.

