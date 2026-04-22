Mong gặp anh vào ngày hè rực rỡ

Mong anh tử tế, ấm áp, có thể chia sẻ và cho em cảm giác dù thế nào vẫn luôn có người bên cạnh, đứng về phía mình.

Chào anh, càng lúc em càng thấy thời gian trôi nhanh, chỉ vừa đón năm mới đây thôi, giờ đã là tháng 4 rồi. Những ngày hè rực rỡ lại sắp tới. Em hy vọng trong những ngày hè rực rỡ này, có thể tìm được người bên cạnh mình.



Giới thiệu về em chút nhé: Em sinh năm 1993, cao gần 1m60, ngoại hình cân đối, dễ nhìn, tuy không phải kiểu vừa gặp đã ấn tượng nhưng qua tiếp xúc có thể sẽ dần thấy thiện cảm hơn. Em là người dễ gần, hiểu chuyện, có thể lắng nghe chia sẻ và rất dễ thích nghi với môi trường mới. Em thích gặp gỡ mọi người, thích đi du lịch tìm hiểu văn hóa, con người và những vùng đất mới. Em thích sự trải nghiệm nên có cơ hội sẽ luôn cố gắng cho bản thân thêm trải nghiệm, học hỏi điều mới, tầm nhìn từ đó cũng mở rộng hơn.



Công việc hiện tại của em khá tốt, thu nhập ổn định, có thể nói phần nào đạt được mục tiêu ở thời điểm hiện tại. Em có chút tham vọng và hoài bão cho sự nghiệp, nhưng mà đôi khi cẩn thận, cân nhắc nhiều thứ quá làm em không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Em luôn cố gắng để cân bằng công việc với cuộc sống, vì em nghĩ có những việc mình chỉ có thể làm và thích làm ở độ tuổi này thôi, sau này dù có muốn cũng không làm được nữa. Tuy vậy đến hiện tại em thấy bản thân cũng bỏ lỡ quá nhiều thứ.



Về anh, em mong anh là một người tử tế, ấm áp, có thể chia sẻ, cho em cảm giác dù thế nào vẫn luôn có một người bên cạnh, đứng về phía mình. Em thích cảm giác được là một ngoại lệ của ai đó. Em cũng mong anh là người có mục tiêu, bản lĩnh và lý trí, yêu thương gia đình. Về ngoại hình, mong anh cao khoảng từ 1m7 vì em rất thích mang giày cao gót, người không quá tròn. Em thích đi du lịch, trải nghiệm nên rất vui nếu được cùng anh đi đây đó. Mỗi mùa mình có thể cùng đi du lịch một nơi nào đó.



Em viết bài này vào ngày lễ Phục sinh, em theo đạo Công giáo. Em gửi gắm vào đây một niềm hy vọng tìm được anh, hy vọng lễ Phục sinh năm sau mình có thể cùng nhau đi lễ.

