Mong gặp anh - người lính trong lời cha dặn và trong tim em

Em luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những người lính - những người đàn ông kiên cường, sống có lý tưởng và trách nhiệm.

Em viết những dòng này vào một ngày mùa đông Hà Nội. Ngoài hiên, những chiếc lá khẽ rơi, nhẹ như những năm tháng tuổi trẻ em đã lặng lẽ đi qua, không ồn ào, không vội vã, chỉ đầy ắp những yêu thương dành cho gia đình và học trò.

Em 35 tuổi, là cô giáo đang sống và làm việc tại Hà Nội, chưa từng kết hôn, chưa có con và là người hiền lành, sống tình cảm, luôn coi trọng những giá trị truyền thống của gia đình.

Thanh xuân của em gắn liền với con chữ, với những tâm hồn tuổi mới lớn, và với những mùa phấn trắng vương đầy trên tóc. Em yêu nghề, yêu sự bình dị và sâu lắng của cuộc sống. Nhưng cũng chính vì thế, em đã quen với việc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho trách nhiệm, cho bổn phận, cho những người mình thương yêu. Để rồi khi ngoảnh lại, em chợt nhận ra mình vẫn đang đi một mình trên con đường dài mang tên hạnh phúc.

Giờ đây, em mới cho phép mình nghĩ đến hạnh phúc riêng, một tổ ấm nhỏ, nơi có tiếng cười trẻ thơ, có người đàn ông cùng em sẻ chia những buồn vui thường nhật.

Em luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những người lính - những người đàn ông kiên cường, sống có lý tưởng và trách nhiệm. Bố em từng là một người lính và trước khi mất, ông vẫn luôn mong em tìm được một người chồng là bộ đội - người mà ông tin sẽ biết yêu thương và bảo vệ gia đình bằng tất cả sự chân thành và bản lĩnh. Có lẽ vì thế mà trong tim em luôn có một góc nhỏ dành cho hình ảnh người lính giản dị mà kiên cường ấy.

Em không mong điều gì quá lớn lao, chỉ mong gặp được một người đồng điệu - một chú bộ đội hiền lành, chân thành, yêu thương gia đình và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Một người có thể cùng em ngồi bên nhau trong những chiều muộn, không cần nói nhiều, chỉ cần bình yên. Một người biết lắng nghe, biết sẻ chia, và cùng em vun đắp một tổ ấm - nơi có tiếng trẻ thơ, có những ngày giỗ Tết sum vầy (em vẫn thấu hiểu có những dịp lễ Tết anh sẽ phải trực).

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người phụ nữ biết lắng nghe, biết vun vén và luôn đặt gia đình lên hàng đầu để cùng đi hết quãng đời còn lại, em hy vọng chúng ta cho nhau một cơ hội để bắt đầu một hành trình mới, hành trình của yêu thương và an yên. Biết đâu, giữa muôn vạn ngã rẽ của cuộc đời, chúng ta lại tìm thấy nhau như một món quà muộn mà duyên phận đã cất công giữ gìn và dành tặng.

Em vẫn ở đây, với trái tim nguyên vẹn và niềm tin chưa bao giờ tắt vào một tình yêu đủ sâu, đủ bền và đủ ấm để đi cùng nhau đến cuối con đường.

Lá thư nhỏ gửi đi, lòng em mong một ngày nhận lại lời thân thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ