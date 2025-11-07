Mong gặp anh khi mình đủ suy nghĩ chín chắn, ổn định cảm xúc

Em 36 tuổi, chưa từng kết hôn, ngoại hình bình thường, năng động, tự tin, sống và làm việc tại một quận trung tâm Nội thành Hà Nội.

Nhiều năm gần đây, các kênh hẹn hò giúp chúng ta có nhiều cơ hội gặp gỡ, nhưng cũng chính vì dễ dàng tìm kiếm mà đôi khi ta lại không có được sự kiên nhẫn với nhau. Chúng ta lướt qua nhau thật vội vã để rồi bao năm tháng cứ mải miết đi tìm. Em quan niệm rằng, muốn gắn kết cùng nhau thì phải thấu hiểu, mà để hiểu được nhau, trước tiên cần nghiêm túc quá trình tìm hiểu. Hai con người khi có sự đồng điệu về tâm hồn và tư duy là rất quan trọng, bởi khi có tư duy đúng sẽ hành xử đúng mực. Trong chuyện tình cảm, nếu cả hai đều cho nhau cơ hội được là bạn, cùng đầu tư thời gian, tâm trí cho một mối quan hệ thì chúng ta mới dần đần cảm mến nhau.



Em năm nay 36 tuổi, chưa từng kết hôn, ngoại hình bình thường, năng động, tự tin, đang sống và làm việc tại một quận trung tâm Nội thành Hà Nội. Em dành nhiều thời gian cho tập luyện để chăm sóc sức khỏe được tốt. Em rất thích câu: "Rồi mai này ta già đi. Em muốn trước sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh thì anh sao cũng được", câu nói thể hiện một tình yêu trưởng thành, nơi mà sự đồng hành và bên nhau còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Em cũng mong sẽ gặp được anh khi cả hai đều đã ở một độ tuổi đủ chín chắn trong suy nghĩ, ổn định trong cảm xúc. Anh sống và làm việc tại Hà Nội, tuổi bằng hoặc lớn hơn em không quá 8-10 tuổi.



Hy vọng, anh và em cùng cho nhau cơ hội để trước tiên là những người bạn tốt, cùng động viên tinh thần và chia sẻ những điều thú vị của cuộc sống, nếu có duyên trong tương lai thì thật ý nghĩa. Xin cảm ơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ