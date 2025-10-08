Mong gặp anh để cuộc đời em có những niềm vui mới

Em sinh năm 1979, ở TP HCM, cao 1m57, 52 kg, ngoại hình bình thường, sống hòa đồng, nhiệt tình, chân thật và vui tính.

Em thích chạy bộ, du lịch, đọc sách, nấu ăn, làm vườn và đặc biệt là rất yêu trẻ con. Nhiều thứ trong cuộc sống đôi khi thoáng lướt qua cuộc đời mình mà không kịp để lại cho mình chút ký ức nào. Những biến cố trong cuộc sống cũng vậy, tuy không thể tránh khỏi, chính mình cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng nhưng rồi mọi thứ cũng chóng qua. Đó là quy luật vận động của tự nhiên, giống như hàng ngày mặt trời mọc và lặn.

Tuy nhiên, trong cuộc sống lại có một thứ duy nhất vận hành không theo bất cứ quy luật nào, là một trạng thái cảm xúc đặc biệt không ai giống ai, đó là tình yêu. Không cần biết sớm hay muộn, cũng không phân biệt già trẻ hay sang hèn, miễn là hai tâm hồn luôn đồng điệu, hai người luôn mong muốn được ở bên, che chở và cùng đồng hành, cùng gắn bó, chia sẻ một cách tự nguyện và vô điều kiện. Em tin rằng, nếu gặp được đúng người, thì thứ tình cảm thiêng liêng và vô cùng quý giá này sẽ không bao giờ thay đổi. Em cũng mong rằng định mệnh sẽ an bài cho em sớm gặp được anh, để cuộc đời của cả hai sẽ không còn cô đơn nữa, thay vào đó là những hứa hẹn đổi thay, những niềm vui mới.

Em tự tin rằng mình có thể mang đến cho anh một luồng gió mát, em sẽ luôn quan tâm và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng anh. Mong sẽ sớm gặp được tình yêu của em.

