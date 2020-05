Mong em yêu những thứ mà anh có

Anh sinh năm 1991, quê Thái Nguyên, hiện làm việc ở Hà Nội.

Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh và anh gần bước sang tuổi 30 mất rồi. Nhìn lại quãng thời gian trôi qua mà anh thấy tiếc vì chưa tìm được em. Anh từng mong tìm được em khi anh còn rất trẻ, hai đứa sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng thật êm đềm. Anh mong được cùng em đi dạo bộ hóng gió, nói chuyện, trêu đùa nhau những câu vu vơ. Anh mong được ngồi dựa lưng với em khi hai đứa mỏi. Anh mong được ôm em vào lòng khi đêm về, được cảm nhận mùi hương tóc em. Nhưng đó là mong, là mơ em à, và tới nay anh vẫn chưa tìm thấy em.

Anh vẫn thế, vẫn cứ nhẹ nhàng, thơ dại với những người thân yêu của mình. Anh vẫn cứ mạnh mẽ với phong ba sóng gió ngoài xã hội. Anh vẫn cứ hết lòng với những ai cần có đôi bàn tay giúp đỡ. Nhưng anh vẫn thiếu em và chỉ cần tìm em - người cho anh cảm giác yêu thương khi về nhà sau bao sóng gió ngoài đời.

Có người bảo do duyên chưa tới, do anh không chủ động hoặc do anh kỹ tính... Không phải vậy, tất cả chỉ là anh chưa tìm thấy em - người con gái mà ông Tơ bà Nguyệt se riêng cho anh. Ở đó hai đứa yêu thương, đồng cảm và chịu nhường nhịn nhau.

Có ai là hoàn hảo đâu, anh có cái mà bao người mơ, anh cũng mơ bao thứ mà người khác có. Anh tìm em - người con gái yêu cái mà anh có, để khi bên nhau hai đứa sống thật với con người mình hơn cả, mà ở đó hai đứa thấy nhớ cái tính cách của nhau.

Mong được kết bạn và làm quen với các bạn, các em. Mong tìm được người tâm sự trong thành phố đông người nhưng đầy cô đơn này. Bài viết là cảm xúc của cá nhân, nếu có gì không làm hài lòng bạn đọc, mong bạn đọc bỏ qua.

