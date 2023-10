Mong em xuất hiện trong lễ tốt nghiệp tiến sĩ của anh

Hiện tại anh là giảng viên tại một trường đại học chuyên đào tạo về kinh tế; ngoài ra đang học tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh.

Hy vọng em sẽ xuất hiện trong buổi lễ quan trọng của đời anh, lễ tốt nghiệp tiến sĩ. Cuộc đời của anh trải qua nhiều thăng trầm, mong em sẽ xuất hiện và cùng anh vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Anh sinh năm 1988, từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn học tập và may mắn trở thành giảng viên với thu thập ổn định, rồi dùng tiền kiếm được để đầu tư. Nhưng anh từng khởi nghiệp thất bại một lần, giờ mới ổn định, tại lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm, kiểu "ngựa non háu đá", nghỉ mình học giỏi. Trường đời đâu dễ thế, giỏi trường học chưa chắc giỏi trường đời nên thất bại em ạ.



Anh chỉ cao 1m65 thôi, lâu lâu có dịp vui hay xã giao công việc anh đều uống rượu bia, hình như vài lần say. Khi cần tập trung cao độ hoặc cần giải quyết các vấn đề quan trọng, đôi lúc anh hút thuốc lá, nhưng anh không nghiện món này, thỉnh thoảng hút vài điếu thôi. Nếu em không thích, anh sẽ bỏ thuốc, còn uống rượu bia thì chỉ uống xã giao. Bạn bè và đồng nghiệp đều biết anh uống được rượu bia nên chắc không bỏ được. Dù từng làm cho các công ty đa quốc gia và là nhà nghiên cứu có bài công bố trên các tạp chí của Anh, Pháp, Ý... nhưng tiếng Anh vẫn là điểm yếu của anh. Anh không có năng khiếu tiếng Anh, chỉ cố gắng học để có thể làm được việc thôi. Hiện tại anh vẫn học để cải thiện tiếng Anh.

Anh là giảng viên dạy kinh tế nhưng học Toán Tin trước khi học kinh tế nên không có lãng mạn lắm. Anh biết làm việc nhà nhưng hơi tệ, bị chê hoài, nấu ăn thì thôi rồi tệ lắm, dù là sinh viên tỉnh vào Sài Gòn học có lúc tự nấu ăn. Anh có học về cách kiểm soát cảm xúc nhưng khi tức lên quá mức anh sẽ nói lớn tiếng với giọng hơi khó nghe, nhưng anh không động chân động tay nhé. Yên tâm không có đánh em đâu, học võ để bảo vệ em chứ không phải để đánh em. Mà thôi, anh viết ít về mình thôi vì xấu quá sợ em chạy.



Anh là giảng viên kinh tế nên đồng thời là nhà nghiên cứu khoa học và nhà đầu tư luôn. Thường, anh chỉ rảnh vào ngày cuối tuần. Anh có thể dẫn em đi bất kỳ đâu nhưng chỉ ngày cuối tuần thôi, các ngày trong tuần anh phải sắp xếp trước. Cuối tuần, anh thích đi chơi hay du lịch các tỉnh gần gần, lâu lâu mới ra miền Bắc và miền Trung. Điều anh ưu tiên trong tình yêu là tình cảm của mình dành cho nhau, tôn trọng nhau.

Là con người, ai cũng có khuyết điểm, mong em cùng anh nỗ lực để cải thiện cho phù hợp với nhau hơn, đừng thấy khuyết điểm của nhau rồi chê, rồi đi nói với hết người này người kia, rồi bỏ nhau em nhé. Anh mong em thẳng thắn, nghiêm túc và một chút tinh tế trong tình yêu. Lựa những lúc thích hợp trò chuyện về mong muốn của em, anh sẽ cố gắng sửa đổi để phù hợp với em hơn. Anh muốn bắt đầu từ tình bạn rồi tiến tới tình yêu nếu mình có duyên, tình yêu là cả cuộc đời, anh không muốn vội vàng quyết định.



Anh muốn tìm một người có thể hiểu những khó khăn của cuộc sống, chung thủy, yêu gia đình, đặc biệt là yêu con cái. Đặc điểm bạn gái anh mong muốn: cao cao tí tại anh chỉ có 1m65, anh không muốn con của mình thấp quá, anh thấp em thấp con khó thể nào cao được. Em trẻ trẻ tí nhé vì dù anh lớn tuổi nhưng là giảng viên, tiếp xúc với sinh viên nhiều nên tính tình không có già như tuổi. Em phải là cô gái chung thủy nhé. Hãy liên lạc với anh. Chờ em. Hy vọng em sẽ đến và cùng anh ngắm những cảnh đẹp, đặc biệt xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của anh.

