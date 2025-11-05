Mong em trưởng thành, sống tử tế, biết cư xử

Em có thể là cô gái vui vẻ hay mẹ đơn thân cũng được nhưng không còn vướng bận gì người cũ nhé.

Chào em người chưa từng gặp. Anh biết chuyên mục Hẹn hò này qua người em giới thiệu. Anh thấy nhiều bạn nhờ chuyên mục mà tìm thấy nhau. Anh mạnh dạn gửi bài lên đây, hy vọng ở đâu đó em đoc được và cùng tần số có thể tìm thấy nhau, nếu có duyên có thể đồng hành cùng nhau trên con đường còn lại. Anh tin rằng trong cuộc sống này mọi sự gặp gỡ điều là hữu duyên, khi gặp được người hữu duyên thì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.

Anh nói sơ về mình một chút, xem em có cùng tần số không nhé. Gia đình anh ở miền Nam, anh sinh sống và làm việc ở đây. Anh phụ trách đơn hàng cho một công ty nhỏ gần nhà. Anh yêu thích thiên nhiên, thích đi đây đó, rảnh rỗi anh hay đi du lịch bụi, cảm giác đến một miền đất mới rất là thích luôn. Anh thích cà phê một mình và rất thích trẻ con. Anh không theo đạo nào cả nhưng tâm hướng Phật, sống tích cực và nghĩ cho người khác.

Về em, mong em là người trưởng thành, sống tử tế, biết cư xử, biết yêu thương và tôn trọng những người xung quanh. Em có thể là cô gái vui vẻ hay mẹ đơn thân cũng được nhưng không còn vướng bận gì người cũ nhé. Mong rằng đâu đó em đọc được bài viết và cùng tính cách, hãy mail cho anh nhé. Chúc mọi người vui vẻ.

