Mong em nhẹ nhàng nhưng cũng có phần bướng bỉnh

Anh nhẹ nhàng trong tình yêu, vì với anh người bạn đời là để yêu thương, coi trọng, chăm sóc, cùng đồng hành.

Chào em, người bạn đời của anh, lại một lần nữa anh viết thư lên đây để có cơ hội gặp được em, mong việc gặp em ngày càng gần hơn nữa. Anh là một chàng trai nhẹ nhàng trong tình yêu, vì với anh người bạn đời của mình là để yêu thương, coi trọng, chăm sóc, cùng đồng hành. Anh hy vọng những cử chỉ hay hành động của anh trong lúc ở gần em, em đừng cho quá là phiền nhé. Anh không chỉ là nói những điều ngọt mà với anh phải đi đôi với hành động, để em cảm nhận được sự quan tâm cùng tình yêu đấy từ anh.

Anh mong em vừa nhẹ nhàng nhưng cũng có phần bướng bỉnh ở trong tính cách.

Có thể thời đại này đã thay đổi rất nhiều về quan niệm sống cũng như cách sống, mọi thứ đều đi đôi với vật chất, nhưng nếu chúng mình sau này đã yêu thương nhau rồi, mà cuộc sống có áp lực thì anh mong anh sẽ là người không chỉ đồng hành cùng em, mà là điểm tựa vững chắc cho em về kinh tế. Em sẽ luôn vui vẻ, xây dựng tổ ấp nhỏ của hai đứa mình.

Anh có nhiều dự định về hạnh phúc của chúng mình, nhưng anh sẽ để ngỏ để cùng em chia sẻ trong những dòng tin nhắn tiếp theo. Anh muốn những dự định của em, anh sẽ là người có mặt ở đấy để cùng em trải nghiệm. Thời gian cuối năm cũng cận kề, tuy trong lòng không vội nhưng nếu được gặp em sớm, anh nghĩ mùa đông và pháo hoa lúc giao thừa thật hạnh phúc, ấm áp khi chúng mình ở cạnh nhau.

Hẹn gặp người bạn đời của anh. Mong em đừng ngại ngùng trong việc gửi thư cho anh, vì anh biết em sẽ có nhiều thứ sợ, nhưng nếu em sợ chắc chúng mình sẽ khó có cơ hội gặp được nhau. Chờ thư của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ