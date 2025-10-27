Mong được nắm tay em và cùng đón Noel năm nay

Anh chân thành, sống hòa đồng, ai gặp cũng quý mến, đặc biệt luôn suy nghĩ tích cực về mọi mặt trong cuộc sống.

Thời gian cứ trôi đi từng ngày, thoáng chốc lại sắp đến Noel nữa rồi. Hôm nay, anh viết những dòng tâm sự này, hy vọng qua chuyên mục sẽ tìm được người đồng hành trong mùa Giáng sinh sắp tới.

Anh mong tìm được cô gái dịu dàng, anh sẽ chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất. Không biết giờ em đang ở phương trời nào, anh vẫn đi tìm em, mong được nắm tay em dạo phố, cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp. Nhìn người ta có đôi có cặp bên nhau mỗi ngày, anh càng nôn nóng muốn tìm được em để biết cảm giác nhớ thương một người là thế nào.

Anh 27 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, kinh doanh tự do, cao 1m75, hơi gầy, ngoại hình ưa nhìn.

Về tính cách, anh được mọi người nhận xét là hiền lành, có trách nhiệm, sống tình cảm, biết lắng nghe và đặc biệt luôn có chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Khi học đại học, anh được thầy cô và bạn bè đánh giá là năng động, ham học hỏi. Anh từng tham gia nhiều khóa học kỹ năng như tiếng Anh, dẫn chương trình, học đàn, chụp ảnh, quay phim... Tất cả những kỹ năng đó đều giúp ích cho công việc và tạo thêm thu nhập. Có lẽ vì tập trung vào học hành và cũng hơi nhút nhát, nên đến giờ anh vẫn chưa tìm được một nửa của mình.

Anh mong tìm được cô gái nhỏ tuổi hơn anh nhé. Em có thể trẻ con hay nhõng nhẽo một chút cũng được, vì anh thích cảm giác được che chở cho em. Mong em sống tại Hà Nội để mình tiện gặp gỡ, hẹn hò. Anh hy vọng em là cô gái vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan về mọi mặt, như vậy sẽ thấy cuộc sống dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

Em có công việc ổn định, chung thủy, sống tình cảm, biết sẻ chia để cuộc sống thêm thú vị. Anh nghĩ đa số các bạn nữ đều thích chụp ảnh, nên mong em cũng có sở thích này. Anh sẽ đưa em đi quanh Hà Nội và chụp cho em những tấm ảnh đáng yêu nhất.

Nếu em có những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống, dù anh không chơi đàn thật giỏi, anh vẫn có thể đàn cho em nghe hoặc đưa em đến những quán cà phê có âm nhạc để em thấy tâm trạng tốt hơn.

Cảm ơn em đã đọc bài viết của anh. Nếu thấy phù hợp, hãy gửi mail lại cho anh nhé. Hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp gỡ và tìm hiểu nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ