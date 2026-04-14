Mong được hạnh phúc bên người đàn ông chân thành, bản lĩnh

Sau bao nhiêu ngày "lặn lội" trên VnExpress, mãi rồi em cũng dám ngồi gõ những dòng tâm sự gửi anh. Hy vọng đôi dòng này chạm tới trái tim anh để chúng ta có thể gặp nhau.

Em vừa tròn 48 tuổi, cái tuổi mà những người đồng trang lứa với em đã bắt đầu lên chức bà nội, bà ngoại, em vẫn đang ngồi đây để đi tìm tình yêu của cuộc đời mình. Em tự tin với ngoại hình được khen là trẻ hơn tuổi và ưa nhìn. Em biết nấu ăn, chăm sóc gia đình tốt. Chắc chắn với tay nghề nấu ăn của em sẽ mang lại cho người đàn ông của mình những bữa cơm đầm ấm.

Em là công chức trong lĩnh vực giáo dục, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện tại, em làm việc ở một quận nội thành. Công việc không nhiều áp lực nhưng cho em nhiều niềm vui mỗi ngày. Chỉ có một điều chưa vui duy nhất đó là hàng ngày, trở về ngôi nhà nhỏ thì vắng bóng một người đàn ông.

Em từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau cuộc hôn nhân này, em cất giấu những tổn thương để tập trung vào công việc. Em từng nghĩ mình sẽ sống bình yên như vậy đến hết cuộc đời. Song trong sâu thẳm lòng mình, em hiểu rằng mình vẫn khát khao được yêu thương, được hạnh phúc bên một người đàn ông. Đó là người đàn ông chân thành, bản lĩnh, có chí tiến thủ, có tâm hồn đồng điệu cùng em. Em mong anh từ 50 tuổi trở lên, có công việc và kinh tế ổn định. Anh sống và làm việc tại Hà Nội thì phù hợp hơn cho việc hẹn hò của chúng mình. Nếu anh có con cái, em cũng sẵn lòng cùng anh chăm sóc, nuôi dạy các con.

Mong nhận được thư anh để chúng ta chia sẻ nhiều hơn.

