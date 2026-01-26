VnExpress Khoa học công nghệ

Mong Chính phủ có ưu đãi phù hợp để doanh nghiệp tham gia vào 'bộ ba động lực'

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là bộ ba động lực đưa Việt Nam bứt phá và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Tôi cũng tin tưởng và chắc chắn bộ ba chiến lược này sẽ giúp chúng ta phát triển và bứt phá. Rất mong Chính phủ có những cơ chế và chính sách ưu đãi phù hợp để các doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng và triển khai vào thực tế.

Trần Quốc An

