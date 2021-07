Mong bố để yên cho mẹ và tôi xây nhà

Tôi 27 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình cơ bản, đang có công việc ổn định, chưa có bạn trai.

Gia đình tôi có vay tiền ngân hàng để mua miếng đất, dự định xây nhà trọ cho thuê để có tiền trả lãi hàng tháng. Lý do mua đất là vì mẹ mong muốn tôi có tài sản phòng thân khi lấy chồng. Vấn đề ở đây là khi mua đất chúng tôi cũng hỏi ý kiến bố và nhận được sự đồng ý. Vậy mà khi mẹ tôi lên kế hoạch xây nhà ở đó thì bố lại chần chừ, bàn lùi, không chịu làm, kéo dài thời gian. Mẹ tôi nóng ruột về số tiền phải trả ngân hàng hàng tháng nên đã tự tìm đội thầu để xây nhà. Khi bố biết được đã nổi điên, đòi đập phá nhà cửa, nói chúng tôi không tôn trọng ý kiến ông (trong khi trước đó chúng tôi đã hỏi nhưng ông cố tình trì hoãn việc xây nhà).

Xin nói rõ hơn, mẹ và tôi xác định ngay từ đầu mọi chi phí mua và xây dựng đều sẽ lo và cố làm việc để trả, lương bố chỉ đủ sống. Trước đến nay kinh tế gia đình do một tay mẹ gánh, ngay cả căn nhà chúng tôi đang ở cũng do mẹ dành dụm xây lên. Qua cách hành xử, nói năng của bố, chúng tôi nhận ra ông không muốn chịu trách nhiệm gì trong gia đình, không muốn phải gánh nợ cùng. Tôi thực sự thất vọng vì bố. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng hiểu mọi việc trong gia đình đều do một tay mẹ lo liệu, bố sống vô tư, không bao giờ muốn gánh vác việc gì mà còn hay say xỉn. Thậm chí khi tôi còn nhỏ, có người hỏi tôi học lớp mấy, sinh năm bao nhiêu mà bố cũng không nhớ rõ. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi đến tuổi mà chưa muốn có bạn trai và lấy chồng. Tôi sợ sẽ giống như mẹ.

Giờ tôi mệt mỏi nhất là cách hành xử của bố, ông đập phá, cầm dao dọa chém, không cho xây nhà. Nhìn mẹ hàng ngày lo lắng, mệt mỏi về chuyện nhà cửa, tôi càng ghét và thất vọng về bố. Tôi vẫn luôn cố gắng làm việc, nhận thêm việc bên ngoài về để hỗ trợ tiền cho mẹ, chỉ hy vọng bố để cho mẹ con tôi yên ổn làm ăn. Tôi hụt hẫng, chỉ mong giãi bày đôi chút với các bạn cho nhẹ lòng.

Nguyệt

