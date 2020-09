Mong bạn trai cao trên 1,65 m

Mình theo đạo Thiên Chúa, năm nay 28 cái xuân xanh, ngoại hình ưa nhìn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình không phải đi làm liền vào chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, quyết tâm đăng bài để tìm mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời. Mình rất thích đọc chuyên mục này, thấy có nhiều đôi đã nên duyên từ đây, nên càng thêm niềm tin, hi vọng từ bài viết này, mình cũng sẽ có cơ hội đăng bài tiếp theo cảm ơn quý báo.

Hiện mình sinh sống và làm việc tại TP HCM, có công việc ổn định tại một ngân hàng. Mình thuộc típ con gái cá tính, truyền thống pha hiện đại, hay nói, vui vẻ và có khiếu hài hước. Khi về nhà, mình là mẫu người phụ nữ của gia đình, thích làm bánh, nấu những món ăn ngon cho những người mà mình yêu thương. Mỗi khi có thời gian rảnh, mình hay đọc sách, xem phim. Nếu bạn trai mình cũng có sở thích giống vậy thì hay biết mấy (cười). Ngoài ra, mình cũng hay đi du lịch cùng các cô bạn thân, để trải nghiệm tuổi trẻ cũng như khám phá các vùng đất mới, con người và những điều mới lạ ở đó để tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm sống cho bản thân sau này.



Mình từng trải qua vài mối tình, nhưng có lẽ có duyên không phận nên không đi đến đâu. Mẫu hình bạn trai mà mình luôn tìm kiếm là một người biết quan tâm, thấu hiểu, có khiếu hài hước để sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta có thể kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, xua tan đi áp lực công việc và cuộc sống. Mong anh cao 1,65 m trở lên, thân hình cân đối, có công việc ổn định và có chí tiến thủ, đang sinh sống hoặc lập nghiệp tại TP HCM để tiện cho việc liên lạc và gặp gỡ.



Trung thu sắp đến rồi, hi vọng qua bài viết này mình sẽ tìm được "gấu" để đi chơi trung thu. À còn Giáng sinh nữa. Hi vọng mình đủ may mắn để tìm được chàng trai đi cùng nhân dịp các ngày lễ và biết đâu sẽ đi cùng suốt cuộc đời luôn (cười).

Đôi lời gửi chồng tương lai: Anh đang ở đâu, em đã chờ anh lâu quá rồi đó. Hi vọng sau bài viết này, anh sẽ xuất hiện và biết đâu năm sau chúng ta sẽ về chung một nhà, anh nhé.

