Mong bạn gái truyền thống

Mình lên đây mong muốn tìm người con gái truyền thống, chưa kết hôn lần nào, tuổi tác trong thế hệ 8x đến 9x.

Mình hoàn toàn độc thân được một năm rồi, chưa từng kết hôn lần nào. Mình cao gần 1,8 m, vừa người, da hơi ngăm đen, gương mặt đàn ông góc cạnh, tóc râu ria đầy đủ. Nếu bạn gái không thích râu ria, có thể bỏ qua bài này, mà mình cũng thường xuyên cạo lắm.

Tính mình dễ bỏ qua lỗi lầm người khác, coi đó là một phần của cuộc sống, vì tránh móc nhiều chỉ để tâm thêm rác, buồn khổ chứ không có ích lợi gì.

Dự định tương lai của mình là khá hơn chút xíu thôi, chứ không có gì to tát lắm, nhưng mình không có thói quen vẽ miếng bánh to, trong khi hiện tại chưa có hành động gì cụ thể. Nên có thể không phù hợp với bạn nữ có mong muốn đẳng cấp hơn, bởi mình chỉ là người bình thường, sống đơn giản lắm. Mình vẫn giữ như vậy đến suốt cuộc đời để tâm được an lạc, sống vui vẻ mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi.

