Mong anh yêu ghét rõ ràng

Em thích tự do, thẳng thắn và vui vẻ, quê hương ở duyên hải Nam Trung Bộ, hiện làm việc tại Sài Gòn.

Tình cờ đi ngang qua chuyên mục này, em muốn tìm thử có anh ở đây không. Hiện tại em cũng cảm thấy hạnh phúc và khá ổn với cuộc sống của chính mình. Nhưng nhiều khi nhìn thấy một cái siết tay của một đôi bạn trẻ hay hình ảnh hai cụ già nắm tay nhau, em lại thấy chạnh lòng một chút. Em nghĩ có cơ hội mình cũng nên nói ra biết đâu sẽ được vũ trụ nghe thấy, vũ trụ sẽ biết là em cũng yếu đuối chứ không phải mạnh mẽ như những gì em đang thể hiện và sẽ gửi anh tới. Mình sẽ được nắm tay nhau tới lúc già đi.

Tài chính, kinh tế của em độc lập, đủ khả năng nuôi được bản thân, đủ tiền đi du lịch và phụ giúp gia đình. Không thích sự nhàm chán, ghét sự mập mờ. Tuổi "Canh Ngựa", em cũng nói luôn để nhỡ anh hay gia đình có quan điểm kị tuổi không hợp thì khỏi tốn thời gian đôi bên. Em thì không quan niệm tuổi tác, quan trọng hợp tính tình. Tính em đơn giản và thẳng thắn, em chỉ cần anh bản lĩnh trong cả sự nghiệp và tình yêu, tự quyết định được hạnh phúc của chính mình, yêu ghét rõ ràng, không ích kỷ, thích làm thiện nguyện và cùng đam mê đi du lịch khám phá.

Em cũng từng có một mối tình sinh viên vài năm nhưng đã kết thúc. Những năm gần đây, em thấy ổn nên vẫn độc thân. Giờ có lẽ em cũng mong một gia đình nhỏ, có một người để có thể nói hết được những suy nghĩ và cùng nhau cố gắng, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Một chút về ngoại hình: em cũng khá cao ráo, xưa kia dáng khá chuẩn nhưng nay làm việc ở nhà cộng với cách ly xã hội ít đi lang thang nên hơi bị tròn.

Nếu anh đọc được và có một chút feeling thì let me know nhé.

