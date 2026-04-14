Mong anh vững vàng và điềm đạm

Chào anh, người xa lạ mai này em sẽ chọn làm người thương, làm bạn đời. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, hy vọng chúng mình đủ duyên đủ nợ để gắn bó yêu thương và hạnh phúc bên nhau trọn đời. Em sinh ra ở một tỉnh miền Đông Nam Bộ, cách TP HCM không xa. Tốt nghiệp đại học Kinh tế TP HCM, em chọn ở lại và gắn bó với TP HCM như quê hương thứ hai, nơi 15 năm qua đã cho em học hỏi, trưởng thành. Gia đình em có bốn người, em là con gái út. Nhiều năm về trước, ba mẹ em không may qua đời nên hiện em chỉ còn một người thân duy nhất là chị gái. Có lẽ nhờ thế, hai chị em càng yêu thương, chia sẻ và gắn bó.

Em là cô gái có nhiều ước mơ, hoài bão, nhìn cuộc sống với ánh nhìn tích cực và luôn hướng về phía trước. Trải qua nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau, hiện em công tác cho một tập đoàn đa quốc gia của châu Âu. Công việc thử thách, môi trường chuyên nghiệp, thu nhập tốt và cũng đòi hỏi em phải trau dồi bản thân mỗi ngày; đó là lý do em tiếp tục học và đã lấy thêm song bằng cao học và một văn bằng hai chuyên ngành ngoại ngữ. Hiện tại, em học thêm một ngôn ngữ thứ hai để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai hoặc đơn giản hơn, em chỉ muốn kết nối thêm con người với nhau thông qua ngôn ngữ mình học được.

Em là cô gái hướng nội nhưng lại chọn làm kinh doanh nên tính cách vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm, lý trí và hào sảng. Em thích những điều giản dị, ngăn nắp, thích cà phê cuối tuần, đọc sách, đi dạo buổi chiều mát mẻ hoặc đi du lịch đó đây để kết nối với thiên nhiên, còn người đó đây. Em hy vọng bài viết này đủ duyên và nợ để chúng mình tìm thấy nhau, yêu thương nhau và đồng hành cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Nơi mà em và anh có những đứa con thật dễ thương, đáng yêu, cùng nhau nhìn con trưởng thành và cùng nhau nhìn về một hướng. À, em sinh năm 1994 và cao 1m69. Mong anh cao hơn em, vững vàng, điềm đạm.

Em xin dừng bút ở đây, chúc anh và quý độc giả một ngày mới nhiều năng lượng, hạnh phúc, bình an. Chúc hai ta tìm thấy nhau và thành đôi vì có lẽ ba mẹ em cũng mong anh làm con rể.

