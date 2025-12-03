Mong anh tử tế, có chí hướng và trái tim đủ ấm

Chào anh, người đã đủ chín chắn để đọc profile một cô gái thay vì nhắn "Hi em" rồi biến mất.

Em là cô gái biết tự chăm sóc bản thân, biết kiếm tiền, tự chủ trong cuộc sống... chỉ thiếu một người đàn ông tử tế để cùng cười với em mỗi ngày. Em không cần anh hoàn hảo, chỉ cần anh trưởng thành, biết giữ lời và biết phân biệt đâu là sự tinh tế, đâu là sự... lươn lẹo (em bị dị ứng nặng với lươn, nên né giúp nha).

Tính em nhẹ nhàng nhưng không "gió chiều nào theo chiều đó". Em thích đàn ông hành động nhiều hơn nói và càng thích kiểu người biết yêu thương mà không phô trương.

Nếu anh muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc nhưng vẫn có thể cười với nhau mỗi ngày, em nghĩ mình hợp lắm. Biết đâu anh đọc xong thấy "ừ, cô này cũng đáng để hẹn một buổi cà phê xem sao".

Nếu anh là người tử tế, có chí hướng và trái tim đủ ấm, em rất vui được kết bạn cùng anh. Còn nếu anh tìm thử thách để "cua nhanh – thắng nhanh", chúc anh may mắn ở hồ kế bên nha.

