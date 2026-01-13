Mong anh trưởng thành trong suy nghĩ, sống có trách nhiệm

Em sinh năm 2000, sống và làm việc tại TP HCM, quê ở Quảng Bình, công tác trong khối nhà nước.

Em cao 1m52, dáng nhỏ nhắn, tính hơi hướng nội nhưng khi đã thân thì nói chuyện cởi mở và chân thành.

Vì hoàn cảnh gia đình nên em sống độc lập từ sớm, trân trọng sự ấm áp của gia đình và những mối quan hệ chân thành. Em nghiêm túc trong chuyện tình cảm, mong muốn một mối quan hệ ổn định và lâu dài. Cuộc sống hàng ngày của em khá giản dị: sau giờ làm, em thích nghe nhạc, xem phim, nấu ăn hoặc tận hưởng những khoảng thời gian yên bình.

Em mong muốn tìm một anh có công việc ổn định (làm trong khối nhà nước hoặc kinh doanh), trưởng thành trong suy nghĩ, sống có trách nhiệm và biết quan tâm đến người bên cạnh.

Về khoảng cách địa lý, em mong anh ở Quảng Bình hoặc gốc TP HCM, để cả hai có thể dễ dàng đồng cảm về gia đình và lối sống. Em không tìm một người hoàn hảo, chỉ mong anh chân thành và nghiêm túc với mối quan hệ mình lựa chọn.

Nếu anh cũng đang tìm một người để đồng hành và chia sẻ trong cuộc sống, mong chúng ta có thể bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã đọc những dòng chia sẻ của em.

