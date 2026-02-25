Mong anh trưởng thành, có chí, biết quản lý sức khỏe bản thân

Em cao 1m62, hơi mảnh mai nhưng rất ít ốm vặt, thấy mình ưa nhìn, thi thoảng cũng được bạn bè khen xinh.

Em đã theo dõi mục Hẹn hò của VnExpress được một thời gian, nay đầu xuân năm mới em muốn thử bắt đầu bằng việc tìm kiếm một người bạn đồng hành lâu dài, thông qua chuyên mục này quyết định đăng bài xem có tìm được ai tâm đầu ý hợp không. Sơ qua một chút về em, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam em sang Hàn Quốc du học, tốt nghiệp đại học bên Hàn và hiện tại phụ trách mảng xuất khẩu cho một công ty mỹ phẩm tại Hàn. Thời gian làm của em từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9h sáng đến 18h tối. Những ngày đầu tháng thường bận nên em cũng phải làm thêm, cuối tuần em thường dọn dẹp phòng, học thêm một chút tiếng Anh, nghe tin tức, đôi khi đi cà phê với một vài người bạn.

Về ngoại hình, em cao 1m62, hơi mảnh mai nhưng rất ít ốm vặt. Em thấy mình ưa nhìn, thi thoảng cũng được bạn bè khen xinh. Ngày trước em có ra phòng gym đều đặn 3-4 ngày/tuần, nhưng dạo này Hàn Quốc mùa đông lạnh nên em tạm nghỉ. Thời sinh viên em vừa học, vừa làm không quan tâm đến việc yêu đương, hẹn hò, nhưng dạo gần đây em bắt đầu nghiêm túc muốn tìm hiểu, gặp gỡ một ai đó để tiến tới mối quan hệ lâu dài hơn. Bố mẹ em chưa giục nhưng em biết chắc chắn bố mẹ cũng mong con gái dẫn ai về giới thiệu, ra mắt lắm.

Về anh, trước tiên em mong anh là người có đạo đức, yêu trẻ con, có hiếu với ông, bà, cha mẹ. Ngoại hình anh ưa nhìn, em mảnh mai rồi nên mong anh sẽ không quá gầy, mũm mĩm một chút. Em không đặt nặng việc anh phải có nhà, có xe vì nếu hợp em với anh sẽ cùng cố gắng tạo ra được, nhưng anh có một công việc ổn định, có ý chí nhé. Nếu anh đang bên Hàn thì khá tiện cho việc tìm hiểu, nhưng nếu anh đang ở Việt Nam hay ở một nơi khác muốn làm quen, em cũng không ngại việc yêu xa, vì thật ra em chưa vội phải kết hôn ngay. Em viết có gì chưa hay thì anh ráng đọc nhé. Còn nhiều điều em muốn chia sẻ, muốn nghe từ anh lắm. Mong sớm nhận được mail của anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ