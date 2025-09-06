Mong anh sống đạo đức, trưởng thành về cảm xúc và tính cách

Em là cô gái chân phương, tinh thần cởi mở, sống thật tâm, không khéo nói những lời ngọt ngào.

Quê em ở miền gió Lào cát trắng Nghệ An, 31 tuổi, cao 1m58, trắng trẻo và cân đối. Trong một cuốn sách có nói rằng: "Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế". Em tin mỗi người đều có một bông hoa độc bản cho riêng mình và nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Hồi xưa bố bảo: "Giáo dục có thể không đưa con đến giàu sang và địa vị, nhưng sẽ cho con một cuộc sống không lam lũ và vất vả như bố mẹ". Em xách ba lô và mang theo lời bố dặn ra thủ đô. Tuổi trẻ em nỗ lực học tập, làm việc và phụ giúp gia đình. Bây giờ mọi thứ ổn định, bản thân cũng vững chãi để trở thành bạn đời của anh. Hiện tại, gia đình em không giàu có nhưng cũng không khó khăn. Bố mẹ em sống chân tình và bình dị, anh về sẽ không thấy lạc lõng đâu.



Không được ưu ái trí thông minh hơn người, em lấy chăm chỉ và nỗ lực để bù đắp. Em đang làm văn phòng ở Hà Nội, có công việc riêng ở ngoài, có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ thông dụng. Em cũng ấp ủ có thể khởi nghiệp riêng sau này. Thật tuyệt nếu có anh đồng hành và hỗ trợ. Khi về già và con cái đã lớn khôn, em muốn sống điền viên ở một vùng quê yên bình, thật tuyệt nếu có núi đồi sông hồ. Anh trồng cho em một giàn hoa giấy rực đỏ trước cổng nhé.



Em là cô gái chân phương, tinh thần cởi mở, sống thật tâm, không khéo ăn nói những lời ngọt ngào và không được chủ động trong chuyện tình cảm. Trong công việc, em rắn rỏi và độc lập nhưng ngoài cuộc sống thì dễ mít ướt về tình cảm gia đình. Tính cách có tĩnh, thâm trầm nhưng cũng đủ sôi nổi và dí dỏm, có thể "lầy nhẹ" tùy lúc. Hơn nữa, em cũng có đôi chút lãng mạn thực tế, yêu văn học kinh điển và nghệ thuật. Bản thân cũng đọc và viết khá nhiều, như chính ăn với thở vậy.



Em chưa từng kết hôn, chưa có con, từng có một mối tình đã qua từ lâu. Em gọn gàng, sạch sẽ; sau này sẽ tự thắt được cà vạt cho chú rể của mình, nấu ăn không như đầu bếp nhưng anh chắc sẽ thấy ngon. Cuộc sống gia đình nhỏ trong hình dung của em là nơi chồng được tôn trọng, vợ được yêu chiều và con cái được tiếp nhận. Vợ chồng thấu hiểu, đồng hành và trung thành, cùng phấn đấu vì hạnh phúc và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.



Về anh: điều quan trọng nhất, anh là chàng trai sống đạo đức, có trách nhiệm, trưởng thành về cảm xúc và tính cách. Anh lớn hơn em từ một đến 7 tuổi, đang độc thân, chưa kết hôn và chưa có con. Một chàng trai yêu thương em; chủ động và đồng điệu với em về tâm, thân, trí. Hơn nữa, mong anh là một chàng trai nỗ lực, cầu tiến trong công việc và sự nghiệp, sẽ cùng em xây dựng nền tảng kinh tế tốt cho gia đình. Em muốn các con lớn lên với sự đủ đầy cả về tinh thần lẫn vật chất.



Hy vọng rằng những chia sẻ này có thể chạm được một góc nhỏ trong tâm hồn rất đẹp của anh. Em viết thư với tâm tình muốn tìm kiếm một người đồng hành phù hợp. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Mỗi người tiến về phía nhau một chút thôi, con đường sẽ ngắn lại nhanh hơn.



À em cũng hay tặng quà nhỏ xinh đấy, vui tặng, giận cũng tặng mà nhắc khéo cũng tặng, có khi ăn ngọt đến mức sâu cả răng. Một điều nữa, với em, nụ hôn là món quà vô giá. Anh có đến cùng mùa thu, cùng nhau qua 4 mùa xuân hạ thu đông xoay vòng tiếp nối. Những nẻo đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Cuối cùng, điều quan trọng ắt hẳn là "chemistry" cho lá thư đầu tiên, sau đó là lần gặp đầu tiên anh nhỉ. Em mong nhận được nhiều chia sẻ chân tình từ anh và gặp anh giữa trời thu Hà Nội.



Thâm trầm, đài các, phiêu du là slogan của một hãng váy cưới mà em yêu thích. Nếu hai đứa mình thành đôi, em sẽ viết bài cảm ơn báo đã se duyên lành và mong được mặc chiếc váy cưới độc bản dành riêng cho mình. Em đã có bài đăng gần đây, tuy nhiên vì một vài lý do nên không vào được mail cũ và chưa check được mail gửi đến từ mọi người. Em mạo muội đăng lại và mong nhận được thư lại ạ.

