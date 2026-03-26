Mong anh sẽ trân quý tình cảm hơn những giá trị vật chất

Em 33 tuổi, xuất thân từ gia đình nhà giáo miền Trung, vào Sài Gòn từ năm 2011.

Em sống ở Thủ Đức, làm công việc văn phòng, chưa từng kết hôn, chưa có con, sống một mình ở TP HCM.

Anh cảm thấy vui và bình an khi nào? Với em, em tìm thấy niềm vui từ những điều rất giản dị: nụ cười và sự bình an của ba mẹ, sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, những bữa cơm đơn giản em tự nấu. Em thích vừa đọc sách vừa nghe các bản nhạc của Secret Garden, hay đôi khi chỉ cần ngắm hoa, ngắm mèo cũng đủ khiến lòng mình dịu lại.

Đôi khi em cũng nghĩ nếu có thêm một người để cùng chia sẻ những điều nhỏ bé ấy: một bữa cơm, một bản nhạc hay chỉ là một buổi tối yên bình, có lẽ niềm vui sẽ tròn đầy hơn một chút.

Đối với em, được ở bên người mình thương, được nhìn thấy người ấy bình an và vui vẻ đã là một điều rất an yên. Ai trong cuộc sống cũng quý tiền nhưng em vẫn luôn trân trọng con người và tình cảm nhiều hơn một chút.

Hiện tại, anh có ưu tiên gì cho cuộc sống của mình và cho chặng đường sắp tới? Còn em, em mong mình có thể kết hôn trong năm nay hoặc năm sau nếu đủ duyên để gặp được anh, người có thể cùng em tạo nên những điều ấm áp và bình yên.

Em mong anh có nền tảng sức khỏe tốt, hiền lành, mạnh mẽ và biết trân quý con người hơn vật chất. Còn về em, em là cô gái dịu dàng, sống hướng nội, thích sự yên tĩnh và coi trọng tình nghĩa.

Em ngồi đây, nhẹ nhàng viết đôi dòng gửi đến anh. Nếu anh cũng đang tìm một người để cùng chia sẻ những điều bình dị như thế, em nghĩ mình có thể thử bắt đầu bằng một lá thư.

Em sẽ trân trọng và hồi âm tất cả những email được gửi đến. Cảm ơn anh đã đọc thư em.

