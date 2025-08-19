Mong anh sẵn sàng nắm tay em qua giông bão

Em nghĩ về anh, là một người đàn ông với tính nam mạnh mẽ, anh luôn cho em cảm giác được yêu thương, trân trọng.

Anh có tin vào duyên số và tin rằng định mệnh sẽ sắp đặt cho chúng ta gặp nhau bởi vì chúng ta có những kết nối vô hình từ muôn vàn kiếp trước hay không. Em là một cô gái sinh năm 1993, đang làm việc tại Hà Nội. Ở cuộc sống hiện tại này, ta chưa gặp nhau, em biết rằng anh đang đến rất gần rồi. Em miêu tả cuộc sống của em một chút nhé, hiện tại em rất bình yên và tận hưởng sự độc thân của mình. Hàng ngày em vẫn đi làm công việc mình yêu thích, dành thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân, đọc thêm những cuốn sách mà em muốn đắm chìm vào mỗi khi có thời gian rảnh. Em thích cảm giác tận hưởng việc dậy sớm, thích viết mặc dù công việc của em liên quan tới số nhiều, thích thiền và thích cảm giác bản thân mình phát triển hơn.



Em thích cảm giác tò mò với mọi thứ mới mẻ và cơ hội để trải nghiệm học hỏi nhiều điều trong cuộc sống quý giá này. Đối với em, phút giây nào cũng đáng giá, miễn là mình biết trân trọng hiện tại. Điều gì xảy ra, mỗi người ta gặp cũng là điều nên xảy ra và là điều vũ trụ đang hỗ trợ mình để trưởng thành hơn. Có những ngày không cần cầu kỳ, chỉ về nhà, nấu một bữa ăn thật ngon, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, đốt chút nến thơm, viết vài dòng nhật ký và đi ngủ với em như vậy cũng vui. Hiện tại em cảm thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, biết ơn cuộc sống của mình và em tin rằng, nếu có anh xuất hiện và đồng hành cùng em, mọi thứ chắc hẳn là sẽ ngọt ngào và thú vị hơn nhiều anh nhỉ.

Em nghĩ về anh, là một người đàn ông với tính nam mạnh mẽ, anh luôn cho em cảm giác được yêu thương, trân trọng, cảm giác an toàn và được ưu tiên như một điều quý giá. Mong anh sẵn sàng nắm tay em qua những ngày nắng đẹp lẫn giông bão. Sẽ là điều tuyệt vời biết bao nếu mỗi ngày em được ngước mắt nhìn thấy anh và trong lòng tràn đầy cảm giác tôn trọng, ngưỡng mộ, và yêu thương mỗi ngày. Và em biết, em muốn có cảm giác và làm điều đó mỗi ngày, lặp đi lặp lại, vì em chọn điều đó



Em không biết vũ trụ sẽ sắp đặt cho chúng ta gặp nhau như thế nào. Em tưởng tượng ngày đầu gặp mặt, anh xuất hiện với nụ cười ấm áp, bó hoa hồng nho nhỏ, một lời chào nhẹ nhàng nhưng chân thành, đủ làm trái tim em cảm thấy rung rinh. Em không biết bằng cách nào, nhưng nếu định mệnh sắp đặt anh là chồng em, em tin tưởng rằng, anh nhất định sẽ biết cách để cho em nhận ra anh. Bỗng dưng em thích nghe bài hát cũng chính là tựa đề bài viết: "Ta sẽ luôn nhận ra. Ta đã yêu nhau từ lâu. Ta sẽ luôn tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước, đến vạn muôn kiếp nữa. Đến bao giờ, thế gian ngừng". Hôm nay em quyết định xuất hiện ở đây và đã sẵn sàng mở rộng trái tim mình để gặp anh và sẵn sàng cho hạnh phúc rồi. Còn chờ anh tìm thấy em và "nhận ra" em thôi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ