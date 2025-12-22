Mong anh ở bên để những ngày bình thường trở nên ấm áp

Chào anh - người có thể sẽ bước vào cuộc đời em bằng một ánh nhìn đủ lâu và một nụ cười đủ ấm.

Em 35 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, tài chính vững vàng, cuộc sống gọn gàng và đủ đầy theo cách em tự xây dựng. Em thuộc típ phụ nữ độc lập, không giỏi dựa dẫm nhưng cũng không ngại để người mình thương nắm tay dắt qua vài ổ gà của cuộc đời. Gương mặt em trắng, tròn dễ thương khả ái, nhìn là biết người sống tình cảm, dáng có da có thịt có mỡ đủ để ôm vào là thấy êm nhưng vẫn chỉn chu và chăm chút bản thân để luôn gọn gàng và tự tin khi đi cạnh người mình thích.

Em thích cuộc sống giản dị mà ấm áp: những bữa cơm tối quây quần bên gia đình, những cuộc trò chuyện cùng con cái, những buổi cà phê cuối tuần và cả những chuyến đi xa để khám phá điều mới mẻ. Em biết lái xe, nhưng nếu có anh bên cạnh để chuyến đi đỡ buồn và thỉnh thoảng đổi vai tài xế thì càng tuyệt.

Em rất thích chơi với trẻ con vì mấy bé ngây thơ đáng yêu vô cùng. Em không phải người phụ nữ hoàn hảo, không quá khéo tay nhưng chân thành, biết quan sát, biết yêu và luôn cố gắng vun vén những điều đem lại bình yên cho gia đình.

Điều em mong ở anh khá rõ ràng: Anh là người có tri thức, chính kiến, công việc ổn định, biết tôn trọng, biết yêu thương, trách nhiệm, có tư duy tích cực, có bản lĩnh, không ngại thử thách, không hút thuốc và nhậu nhẹt bê tha. Anh có ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m70 trở lên càng tốt, vì em muốn cảm giác được anh che chở. Anh ở Sài Gòn, không quá xa em, để mình dễ gặp nhau, dễ hòa hợp nếp sống.

Em không tìm một "bờ vai cho em dựa mãi", mà muốn một người đàn ông song hành, người có thể vừa vững vàng khi cần, vừa trẻ trung tinh nghịch khi yêu. Em cũng mong anh đủ tinh tế để hiểu rằng phụ nữ độc lập không phải để hơn thua, mà để khi yêu nhau, cả hai đều tự nguyện bước tới bằng trọn vẹn năng lượng đẹp nhất của mình. Em không tìm một mối quan hệ hoàn hảo, chỉ mong một tình yêu tử tế: hai người bên nhau thì vui, xa nhau thì nhớ, giận nhau thì cùng nói, khó khăn thì cùng gỡ, và ngày mai luôn tốt hơn hôm qua.

Nếu anh cũng mong một mối quan hệ bình yên, chân thành, có tiếng cười, có những buổi rong chơi, có những ngày chỉ muốn về nhà ăn cơm cùng nhau, hãy để em và anh cho nhau cơ hội. Em tin một tình yêu đẹp không cần quá ồn ào, chỉ cần thật.

Hẹn gặp anh ở một ngày gần nhất, nơi ánh mắt anh dừng lại đủ lâu để em biết: "À, đúng rồi... là anh".

