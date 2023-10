Mong anh lịch lãm bên ngoài, ấm áp bên trong

Em chăm sóc bản thân tốt, thời gian rảnh cũng đọc nhiều sách về cách để sống khỏe mạnh hơn, chọn những món ăn tốt hơn cho cơ thể.

Em sinh ra ở miền Trung, may mắn xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nông, may mắn hơn là em có một người cha tuyệt vời, thuở nhỏ đã nuôi dạy và hướng con cái theo đuổi học hành. Cũng may mắn và nhờ ơn trên, cuộc sống của em không quá vất vả. Em đã học tập, làm việc và sinh sống ổn định tại TP HCM. Em yêu thành phố này, cũng rất biết ơn nơi này anh ạ. Nếu như quê em nắng rát vào mùa hè và lạnh teo vào mùa đông thì Sài Gòn luôn ấm áp, đó là điều em thích nhất đấy. Hiện tại em kinh doanh, công việc cũng tốt, không quá bận rộn, cũng không quá áp lực. Em rất hài lòng với hiện tại.

Em cao 1m60, ngoại hình dễ nhìn. Trải qua ba mấy xuân xanh nhưng em chỉ có hai mối tình thôi. Có lẽ em cũng hơi vô tư và kỹ tính nên rất khó để yêu đương tùy tiện. Em nghĩ phải thật nghiêm túc và đàng hoàng.

Về anh: Em mong anh là người đàn ông trưởng thành, lịch lãm bên ngoài và ấm áp bên trong. Ở đâu đó anh cũng có nguyện vọng được làm chồng, làm cha, được làm chỗ dựa cho một nửa của mình. Em mong chúng ta có thể cùng nhau đi bộ để kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Em mong chúng ta có thể cùng nhau nấu những bữa ăn ngon. Em mong chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch và tận hưởng những cảnh quan đẹp của thiên nhiên.

Em mong chúng ta có thể cùng nhau đi lễ ở nhà thờ. Em mong chúng ta có thể cùng nhau góp quà để cùng chia sẻ với những mảnh đời còn thiếu thốn hơn. Nơi nào đó, mong anh hãy thật nghiêm túc khi gửi thư cho em. Vài dòng tâm sự mong quý báo kết duyên lành.

