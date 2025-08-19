Mong anh điềm đạm, chững chạc, có lòng nhân ái

Em hay nhìn một người qua tính cách, suy nghĩ và hành động, không phải qua chiếc điện thoại hay chiếc xe.

Nếu được, em mong anh học đại học trở lên, có chí cầu tiến, có công việc ổn định và có lòng nhân ái. Em sinh năm Ất Hợi 1995, ngoại hình nhỏ nhắn bình thường, cao 1m50, nhiều người nhận xét là nhìn cao hơn chiều cao thật vì thân hình khá cân đối. Em nhận thấy bản thân có tính cách hòa đồng, dịu dàng, nhân ái. Mọi người thường nhận xét em chu đáo và hiền lành. Em hướng nội hơn là hướng ngoại, nhưng luôn vui vẻ và hòa nhập tốt với tập thể. Mong anh là người điềm đạm chững chạc, biết đối nhân xử thế. Em luôn quan niệm, con người thật sự hạnh phúc nếu có lòng nhân ái. Dù với bạn bè xung quanh, người thân, gia đình của em hay gia đình của anh, em mong chúng mình là những con người nhân ái và biết yêu thương, trước khi là một người chồng, người vợ tốt.

Em thích nấu ăn, đi dạo bộ và đọc sách. Em mong anh cũng có sở thích giống em, để chúng mình thực sự là những tâm hồn đồng điệu, cùng nhau đồng hành trên con đường dài từ nay về sau. Em cũng thích đi du lịch đây đó trong và ngoài nước, như một phần thưởng và mục tiêu nho nhỏ cho bản thân. Ưu điểm của em là chín chắn và luôn nỗ lực trong học tập và công việc, suy nghĩ cẩn thận trước những quyết định lớn, có ý thức giữ gìn sức khỏe. Điểm cải thiện là em kém trong việc nhớ đường. Đường phố Sài Gòn đã mấy năm sinh sống, chấp cả google map, nhưng em tự tin là em có thể lạc vào bất cứ lúc nào ở bất cứ đoạn nào luôn anh ơi.

Trong thời gian đại học, em có một năm được học bổng học nước ngoài, đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Trong thời gian sống và làm việc ở đó, em đã học hỏi được rất nhiều điều. Em đã sống những tháng năm tuổi đôi mươi thật rực rỡ, giờ là lúc để em quay về. Hiện tại, em làm công việc ổn định tại quận Tân Bình, gần sân bay. Em là cô gái vừa truyền thống vừa hiện đại. Em hay nhìn một người qua tính cách, suy nghĩ và hành động, không phải qua chiếc điện thoại hay chiếc xe. Em không đặt nặng mục tiêu sống ở đâu, dù ở Sài Gòn nhộn nhịp, ở quê anh hay quê em, miễn là chúng mình đồng lòng và hạnh phúc. Em không thích người hút thuốc, bia rượu nhiều, gia trưởng.

Em mong anh là người bằng hoặc lớn tuổi hơn em. Nếu được, em mong anh học đại học trở lên, có chí cầu tiến, có công việc ổn định và có lòng nhân ái. Nếu chúng mình thật sự là mảnh ghép của nhau, em mong sau khi kết hôn, trong một thời gian không xa chúng mình sẽ đón em bé đầu lòng, vì em thích trẻ con. Đọc đến đây, nếu anh cảm thấy đồng điệu với em, hãy nhắn tin em nhé. Anh ghi chi tiết để em dễ hình dung nhé. Em mong anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ, hy vọng chúng mình sớm gặp được nhau. Cảm ơn tất cả các độc giả VnExpress đã dành một chút thời gian đọc bài viết của em đến đây. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an.

