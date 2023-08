Mong anh đến để cùng cố gắng cho hành trình tiếp theo

Em là cô gái độc lập, chăm chỉ, nội tâm sâu sắc, trái tim ấm áp, đang chờ anh cùng vun đắp hạnh phúc.

Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ, thoáng đã già nửa năm, mùa thu lại về, mọi thứ cứ vội vã trôi đi, em giờ vẫn một mình, hy vọng gặp được anh để mình có thể đồng hành với nhau mãi lâu dài về sau. Thú thực, nhiều khi em cảm thấy cô đơn, trống rỗng nhưng mỗi ngày qua đi lại em lại xoáy mình vào guồng công việc, sự bận rộn, nỗ lực, cố gắng, nó khiến em thấy mình càng ít nảy sinh cảm xúc, không có nhiệt để trò chuyện cùng ai nên em vẫn độc hành. Hoặc có thể em chưa gặp được đúng người có cùng tần số, cùng năng lượng để sẻ chia.



Gần đây, rất nhiều lần em nghĩ, em muốn viết thư gửi cho anh, rồi em chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu để anh có thể thấy được sự chân thành, tử tế và mong đợi của em. Em hy vọng anh bằng những sự hiểu biết, trải nghiệm, tinh tế của mình có thể nhận ra em chính là cô gái mà mình cũng mong đợi. Em không có nhiều người bạn, chỉ có vài bạn đại học là chơi thân. Các bạn đến nay đều sống vui vẻ và hạnh phúc với người chồng yêu thương. Ngay cả cô bạn thân còn xót lại, học cùng em sáu năm (tụi em học đại học và sau đại học cùng nhau) sau đó chơi tiếp đến nay cũng tìm thấy một nửa của mình vài tháng trước.



Trước đây, mỗi khi cuối tuần em và bạn hay hẹn nhau cà phê, shopping, lê la lên tận hồ Tây chụp hình, tám chuyện. Từ tháng ba đến nay bạn tìm thấy tình yêu thì em chưa gặp bạn lần nào, dù nhiều lần hẹn. Bạn dành nhiều thời gian đi chơi, hẹn hò, bên cạnh tình yêu của mình. Ví như tụi em đã hẹn sẽ đi mua sắm quần áo nhưng phút chót bạn hủy đột ngột vì người yêu (hay gọi là chồng cũng được vì bạn đã làm đám hỏi). Đi công tác một tuần chợt về sớm, bạn muốn ở nhà nấu ăn và trò chuyện cùng chồng hơn. Hoặc ngày hè thì nắng, hẹn bạn chiều tối đi xem đồ, bạn nói rằng buổi tối muốn ở nhà ăn cơm cùng chồng, không muốn để anh ấy ăn cơm một mình.



Chắc hẳn mọi người nói đúng, lấy chồng rồi phụ nữ chỉ còn biết gia đình, chồng con, trong mắt họ đó là cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc. Do đó, em cũng rất hy vọng có thể tìm thấy anh là người đàn ông thông minh, tình cảm, ấm áp, có chiều sâu trong suy nghĩ, cùng tần số để đồng điệu về nhân sinh quan, nhận thức. Tuy em là người hướng nội nhưng lại nói rất nhiều với người phù hợp. Đôi khi không phải những chuyện đao to búa lớn mà chỉ là những điều vụn vặt, nhỏ nhắn nhưng có thể nói hồn nhiên khi anh luôn lắng nghe và thấu hiểu.



Em cao 164 cm, nặng 54 kg, dáng người cân đối, khỏe mạnh, không có vẻ đẹp có thể lay động lòng người ngay lần đầu gặp nhưng có một trái tim ấm áp, sống tình cảm ẩn giấu bên ngoài dáng vẻ hơi "lạnh lùng girl" ấy. Do tự lập tự nhỏ nên tính cách em khá mạnh mẽ, là người chân thành, đáng để tin tưởng và sẻ chia nhưng vẫn có gì đó mỏng manh như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, cẩn trọng, muốn được anh trân trọng, yêu thương và che chở.



Em rất thích cuộc sống gia đình, có thể vun vén để cùng anh xây một ngôi nhà hạnh phúc. Mong rằng anh là người trọng đạo hiếu, luôn mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không áp đặt, nhanh nhẹn, thuần lành, có ý chí, công việc ổn định. Trước đây em học một ngành học khoa học nghiên cứu cơ bản, sau đó em chuyển đổi. Hiện em làm văn phòng cho một đơn vị tư nhân, công việc ổn định, ngoài ra em có nhận thêm một số công việc bán thời gian và buôn bán online. Thực sự có lúc sự chăm chỉ, nỗ lực của mình làm em cảm thấy đuối và mệt, mọi suy nghĩ cứ tủn mủn. Em đã quyết định giãn công việc lại để cân bằng cảm xúc, chăm sóc bản thân. Mong thấy anh để mình cùng song hành và cố gắng cho hành trình tiếp theo.



Em là cô gái đến từ miền trung du Đông Bắc Hà Nội, cách thủ đô không quá xa, em có dự định ngày trẻ sẽ làm việc và sinh sống tại đây nên hy vọng anh cũng ở đây gần em nhé. Em thuộc típ người chung thủy, mong anh cũng vậy nha, anh có thể hoàn toàn yên tâm về sự nghiêm túc, sống lành mạnh, chỉn chu ở em. Đã quá lâu em không còn nhớ mình hẹn hò khi nào, mong anh đến sớm cùng em cuối tuần nghe những bản nhạc dịu dàng, nói những câu chuyện vu vơ, ăn những bữa tối và sau này có thể ngắm nhìn những nơi tươi đẹp cùng nhau.



Có lẽ ngôn từ ngắn ngủi không không thể lột tả được những gì em muốn chia sẻ, những tình ý mà em muốn gửi đến anh. Hy vọng sẽ như một nhân duyên, giữa muôn vàn tin tức, dù anh có bận rộn công việc cũng sẽ đọc được những lời gửi gắm từ em mà viết đôi lời hồi âm cho em nhé. Em chờ thư anh!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ