Mong anh cùng em trải nghiệm những ngày bình yên, hạnh phúc

Em là người yêu sự chân thành, nhẹ nhàng và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Với em, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao mà đến từ trái tim biết ơn và tâm hồn an yên. Em sinh cuối năm 1982, đang ở quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Em tốt nghiệp thạc sĩ, từng dành nhiều năm cho học tập và công việc. Giờ đây, em học cách sống chậm hơn, dành thêm thời gian cho bản thân, cho những điều em yêu thích như: thiền, yoga, tập bóng, bơi, đi bộ, đọc sách, du lịch..., chăm sóc chú cún cưng nhỏ của mình. Em yêu thiên nhiên, yêu cảm giác bình yên mỗi sớm mai, tin rằng khi sống trong biết ơn, ta sẽ thấy cuộc sống thật nhiệm màu.

Em thấy cuộc sống hiện tại giản dị, nhẹ nhàng, tin rằng nếu có một người phù hợp để cùng chia sẻ, cùng vun đắp, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn và trọn vẹn hơn. Em mong gặp được hoàng tử bạch mã, một người tử tế, có lòng nhân ái, có trí tuệ, có sức khỏe tốt, có tập thể thao, có thu nhập tốt, không hút thuốc, không uống rượu (hoặc chỉ xã giao), độc thân hoặc đã ly dị và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Điều em trân trọng nhất là sự chân thành, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Nếu anh cũng tìm một người đồng hành như vậy, em rất vui khi được lắng nghe và kết nối. Chúc anh những ngày an lành và nhiều năng lượng tích cực.

