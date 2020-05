Mong anh có nụ cười duyên

Em sinh ra ở vùng quê nhỏ ở Nam Bộ vào những năm đầu của thập niên 90, là con út trong một gia đình có hai chị em gái.

Chào mọi người, em theo dõi chuyên mục này đã lâu, nên cũng muốn thử một lần viết xem thế nào và hy vọng sẽ được may mắn như bạn thân em, bạn ấy đã tìm được duyên phận trên chuyên mục này.

Cũng như phần lớn các bạn khác, em được nuôi dạy chu đáo cùng với sự yêu thương của gia đình. Họ hàng và hàng xóm bảo em ngoan và chăm chỉ học tập nên em cũng rất được yêu thương.

Tuổi 18 là một trong những bước ngoặc lớn của mọi người và em cũng không ngoại lệ. Em lên TP HCM học tập và làm việc cũng được hơn 10 năm rồi, môi trường đại học, công việc và vài biến cố cuộc sống đã rèn luyện em mạnh mẽ hơn, tính tự lập cao hơn và đặc biệt cho em biết được nhiều hơn về giá trị của thời gian và cuộc sống em đang có. Hiện tại em dành hết sự quan tâm cho cha mẹ và người thân, nên thỉnh thoảng nhìn lại em nghĩ mình cần có một người bên cạnh để được che chở, bảo vệ. Em cũng sẽ là hậu phương vững chắc để anh an tâm tiến bước, một vòng tay vừa đủ ấm cho người đàn ông của em mỗi khi anh chùng chân mỏi gối.

Em xin viết thêm một chút để anh có thể hiểu hơn về em. Em làm về quan hệ khách hàng và phát triển thị trường, công việc mà mọi người thường nghĩ sẽ rất dễ tìm người yêu. Tuy nhiên, tiếp xúc với khách hàng là về chuyên môn và nghiệp vụ nên có thể nói phần nào em có chút tự tin, nhưng khi đặt vào vấn đề về tình cảm em khá khép mình và thiếu tự tin . Em tự thấy mình hơi nhát gan trong chuyện tình cảm, nên nếu có để ý em, anh chịu khó một tí nha, không phải em làm giá đâu vì em biết mình cũng chỉ dễ nhìn thôi, người cũng bé bé, biết chút trang điểm nhẹ nhẹ nên ra đường cũng coi được, mọi người hay bảo là có duyên.

May mắn của em chính là thừa hưởng được một chút dịu dàng, chu đáo của mẹ. Ngoại và mẹ đều là thợ nấu ăn nên em cũng biết chút, đặc biệt nhờ gen nhanh lợi và chút ít thông minh, hài hước của cha nên bạn bè thường nói em vui tính. Nếu anh không sợ ăn mặn, em có thể cho chút muối. Đặc biệt, do em rất sợ to tiếng cãi nhau nên thường dùng cách yên lặng lắng nghe, trao đổi và đưa ra phương án hợp lý nhất có thể (như cách em làm việc với khách hàng) để giải quyết vấn đề.

Vì độc thân quá lâu, đi làm cũng chỉ có 8 - 10 tiếng là xong, nên em dành thời gian rãnh để trau dồi thêm ngoại ngữ. Ngoài công việc chính, em còn là cộng tác viên cho một công ty nước ngoài (có thêm thu nhập để đóng học phí và có môi trường trau dồi ngoại ngữ nhiều hơn). Nếu anh xuất hiện không kịp, chắc em lại học thêm cái gì khác nữa vì "nhàn cư vi bất thiện" và FA thêm một thời gian. Thế nên hết dịch rồi, hàng quán đã mở, em mong anh xuất hiện nha.

Em cũng không mấy giỏi giang nên cũng không dám có yêu cầu cao gì hết, một người bình thường đồng hành cùng em trên mọi chặng đường thôi. À không, cho em xin một điều nho nhỏ, em mong anh có nụ cười duyên vì em thường bị cuốn hút bởi nụ cười người của người đối diện.

