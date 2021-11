Mong anh có chí hướng, không gia trưởng

Anh có muốn là người thương của em nguyên năm và từ năm này sang năm khác không?

Miền Nam tiến vào mùa đông. Tuy mùa đông ở Sài Gòn không lạnh giá như miền Bắc, nhưng khi đông đến, đa số mọi người sẽ mong có người yêu để đi chơi Giáng sinh, sau đó là Tết Tây, Tết Nguyên đán, lễ tình nhân, mùng 8/3, giải phóng miền Nam, quốc tế Lao động, Quốc khánh, trung thu rồi lại Noel. Tính ra, em muốn có người yêu nguyên năm và từ năm này sang năm khác luôn. Đại ý mở bài của em chỉ tóm gọn lại là em muốn có người thương thôi.

Để có người thương thì lý lịch trích ngang về ngoại hình, tính cách, trình độ từ học vấn đến nữ công gia chánh của em và điều em mong mỏi ở anh như sau:

Ngoại hình, em cao 1,6 m, nặng 51 kg, tự thấy bản thân không có gì nổi bật so với chị em đồng trang lứa, nhưng chắc chắn em là duy nhất vì em có số chứng minh nhân dân nè, có bộ gen nữa và hai điều trên là duy nhất (cười).

Tính cách, em dễ nói chuyện với mọi người, nhưng thân thì không nhiều lắm. Nếu anh muốn tìm một cô gái mà anh nói đi hướng Đông phải đi hướng Đông, chắc nên "quay xe", vì có thể em sẽ đi hướng Đông Tây, Đông Nam, nhưng cũng có thể đi hướng Đông nếu anh thuyết phục được em rằng điều đó là phương án tốt nhất cho chúng ta.

Em là cô nhân viên văn phòng bình thường, công việc liên quan đến IT khá nhiều. Trình độ bếp núc của em có thể vào bếp lăn xả được, nhưng từ đợt dịch cuối tháng 5 đến giờ, trình độ xuống bếp đang âm dần theo thời gian, do công ty cho em làm việc từ xa sớm nên em về quê từ đó đến giờ. Thêu thùa, may vá em không giỏi nhưng thuộc típ phụ nữ của gia đình. Gia đình em ở Đồng Nai. Nếu có dịp xuống đây, chắc anh biết Giáng sinh ở Đồng Nai rất vui vì đa số người dân đều theo đạo Thiên chúa. Tất nhiên gia đình em cũng vậy.

Hy vọng anh cao hơn em cả nghĩa đen lẫn nghía bóng, có chí hướng và đừng gia trưởng nhé.

Quan điểm của em về mối quan hệ yêu đương và vợ chồng là chung thủy, chia sẻ và có trách nhiệm. Chia sẻ với nhau về công việc trong gia đình, kinh tế, nuôi dạy những thiên thần bé nhỏ và về những khó khăn hay vui vẻ trong công việc, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn.

Nếu anh cảm thấy hợp gu, còn ngần ngại chi nữa anh ơi, hãy gửi mail liền đi nè. Chắc chắn mỗi bức thư gửi đến, em sẽ hồi âm để chúng ta không phải ngóng trông mail của nhau.

