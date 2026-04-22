Mong anh có bản lĩnh, mang lại cho em cảm giác an toàn

Em vừa bước qua tuổi 40 được vài tháng, độ tuổi mà người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sự bình yên và những điều thật sự có ý nghĩa trong đời. Em luôn hướng tới lối sống lành mạnh, duy trì tập yoga và chăm sóc bản thân đều đặn. Cộng với bề ngoài nhỏ nhắn và khá xinh xắn, em tự thấy mình vẫn rất "ổn áp" cả về tinh thần lẫn ngoại hình. Em có một vài thú vui đơn giản là đọc sách, xem phim, đi du lịch. Tất cả những điều này đều giúp em có thêm những trải nghiệm mới và hiểu biết hơn về thế giới này. Em có trình độ học vấn sau đại học, có sự nghiệp và thu nhập khá tốt. Em có một nàng công chúa 13 tuổi, thông minh, nhanh nhẹn. Hiện tại hai mẹ con em có cuộc sống ổn định, tích cực.

Sau nhiều năm sống độc thân, em nhận ra rằng cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn nếu có một người đồng hành để chia sẻ những thăng trầm, cùng nhau đi qua những chặng đường phía trước. Em tự tin rằng mình là người phụ nữ có nhân cách tốt, sống có trách nhiệm, luôn lạc quan vui vẻ, tự tin và biết mình muốn gì.

Em tìm một người đàn ông trưởng thành, khoảng 40 tới 47 tuổi, có ý thức giữ gìn sức khỏe, không hút thuốc, có bản lĩnh và mang lại cho em cảm giác an toàn, là bờ vai vững chắc và điểm tựa tinh thần đáng tin cậy. Một người có sự nghiệp ổn định và cả hai chúng ta có thể đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển trong cuộc sống cũng như công việc, cùng nhau đi xa hơn và cùng nhau tận hưởng thế giới này.

Em tin rằng một mối quan hệ phù hợp không đến từ sự vội vàng chỉ để lấp đầy khoảng trống mà từ sự tương xứng về giá trị, nhân sinh quan và định hướng sống. Nếu anh cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, em hẹn gặp anh ở Hà Nội vào một ngày không xa.

