Mong anh chững chạc

Em có thể không đẹp như tiêu chuẩn các bạn gái bây giờ, nhưng nhiều người hay nói em ưa nhìn và duyên dáng.

Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, sau khi tốt nghiệp 12, em bước chân lên Sài Gòn tiếp tục con đường học tập của mình và làm việc, gắn bó với thành phố ồn ào, tấp nập được 12 năm.

Về tính cách, em có phần giống những chú ngựa yêu ghét rõ ràng, có phần mạnh mẽ từ nội tâm và duyên dáng từ bên ngoài. Có thể nói em khá thẳng thắn nhưng không lỗ mãng, vì thẳng thắn cũng phải mang tính lịch sự. Em thích sự thong dong, nhẹ nhàng, thích nấu ăn, cắm hoa và làm đẹp nhà cửa. Có người nói rằng khi chưa tiếp xúc và nói chuyện với em, người khác nhìn vào thấy em rất chín chắn, nghiêm nghị, còn khi nói chuyện rồi lại cảm thấy thú vị; nghiêm túc thì rất nghiêm túc nhưng khi nhây thì "vô đối" (cười).

Hiện tại em có công việc ổn định. Có thể chưa giàu nhưng em tự tin về khả năng độc lập tài chính. Em có thể làm việc mình thích, mua những món đồ em thấy cần và tích lũy cho kế hoạch cá nhân.

Về tình yêu, em từng trải qua hai mối tình nhưng không biết vì chưa đủ duyên nợ hay do tình cảm chưa đủ lớn để có thể đi đến kết quả cuối cùng. Em chia tay mối tình gần nhất cách đây 4 năm. Thời gian trôi qua, em muốn bản thân thật sự quên hết những tổn thương trong tình cảm. Đến hôm nay, em mới mạnh dạn viết lên những dòng này, hi vọng tìm được người phù hợp với mình. Em không còn nghĩ đến tình cảm trẻ trung và sôi nổi như khi còn 18-20 tuổi, thứ em cần là sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu. Em hi vọng anh có công việc ổn định, chững chạc và biết suy nghĩ.

Vậy nên nếu anh muốn tìm hiểu thêm về em, hãy liên hệ theo thông tin bên dưới anh nhé. Hẹn được biết anh vào một ngày không xa.

