Mong anh chín chắn, điềm đạm và bao dung

Miền Bắc những ngày lạnh nhất của năm. Lại sắp hết một năm nữa rồi. Trước đó em từng nghĩ cứ sống độc thân như vậy, nhưng sau thời gian dài suy nghĩ nên cho bản thân thêm cơ hội, em quyết tâm lần nữa tìm người định mệnh của mình.

Em sinh năm 1992, chưa từng kết hôn, cao 1m58, nặng 53 kg, hơi chubby chút nhưng không có ý định giảm cân vì là người thích ăn ngon. Ngoại hình tự chấm chắc tạm ổn, nói không với can thiệp dao kéo vì sợ đau chứ không phải gì hết. Là người biết chăm sóc bản thân về ngoại hình, khi ra ngoài đủ nữ tính và lịch sự. Em là người nhẹ nhàng, hướng nội nhưng có đôi chút trẻ con, hài hước, khi nhắn tin trò chuyện hay nghiện xài mấy hình icon vui nhộn.

Trước kia em từng đi du học, do cơ duyên từ lúc đó nên em có công việc giúp mình được tự do thoải mái. Em chưa từng đi làm ở môi trường công sở bao giờ nên không có nhiều bạn bè hay đồng nghiệp, nhiều lúc nghĩ hay vì vậy nên mình bị ế. Do đối tượng làm việc bị hạn chế. Về công việc, em tự tin, khá nghiêm túc và có trách nhiệm, kỷ luật riêng. Vì công việc em tự do có thể ở bất cứ nơi đâu mình muốn nên anh ở đâu cũng được nhé, em chỉ cần một lý do thôi. ️

Về chuyện nữ công gia chánh, em không thực sự giỏi nhưng có thể tự tin là cái gì cũng biết chút. Các món Á- Âu em đều biết chút, mà không biết có thể lên mạng tìm hiểu. ️

Sở thích cá nhân thì tất nhiên rồi, mua sắm, xem phim, đọc truyện, vẽ tranh sơn dầu, du lịch. Em tự đi được khá nhiều nơi, nhưng hy vọng những chuyến đi sắp tới sẽ có anh là bạn đồng hành. Em có lập một list những nơi bản thân muốn đi, hy vọng anh sẽ cùng em đi đủ năm châu bốn biển. ️

Về anh, mong anh cao hơn em một cái đầu vì em khá thích đi nhưng đôi cao gót khoảng 5-7 phân, vì nó làm em thấy tự tin và duyên dáng hơn. Hy vọng anh chín chắn, điềm đạm và bao dung.

Dù hiện tại em có thể tự tin rằng mình tự lo và chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình, nhưng thực sự em vẫn mong mình có ai đó là chỗ dựa. Sẽ có những ngày em tâm trạng, stress và có người để em có thể tựa vào và nói "không sao hết, em còn có anh".

Em luôn hy vọng mình có một tình yêu thật đẹp để tiến tới hôn nhân, chứ không phải vì tới tuổi này rồi chọn đại mà cưới đi thôi. Em không muốn mình chỉ là một sự lựa chọn.

Viết tới đây cũng khá dài rồi. Hy vọng anh sẽ tìm thấy em trong vô vàn những bài viết giống như thế này.

