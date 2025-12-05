Mong anh biết quan tâm, thấu đáo và coi trọng gia đình

Em là người có tính cách hiền lành, sống tình cảm và luôn giữ sự chân thành trong mọi mối quan hệ.

Em là Tuyền, sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Em là người có tính cách hiền lành, sống tình cảm và luôn giữ sự chân thành trong mọi mối quan hệ. Mọi người xung quanh thường nhận xét em nhẹ nhàng, hòa đồng và dễ mang lại cảm giác an tâm khi trò chuyện. Gương mặt khá xinh xắn cùng nụ cười thân thiện cũng là điều nhiều người dành lời khen cho em.



Hiện em làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, một công việc đòi hỏi sự cẩn thận, chỉn chu và tinh thần trách nhiệm. Ngoài giờ làm, em thích nấu ăn (nấu khá ngon), nghe nhạc, chơi thể thao và đi du lịch. Hội bạn của em mỗi người một lịch bận rộn, chuyện "set kèo" đôi khi còn khó hơn đặt vé máy bay giá rẻ, kiểu khách chọn ngày nhưng hãng chọn giờ. Còn em thì "đặc biệt" hơn: em chọn năm, bạn em chọn tháng và ngày. Hy vọng sắp tới, em có thể cùng anh khám phá nhiều nơi mới theo lịch... của tụi mình.



Trong chuyện tình cảm, em đề cao sự lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Em mong xây dựng một mối quan hệ bền vững dựa trên sự tử tế, nơi cả hai cùng trưởng thành và tạo ra một hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc. Thông qua thư mục Hẹn hò của VnExpress, em hy vọng có thể gặp được một người bạn đồng hành phù hợp: một người đàn ông chững chạc, trưởng thành, bằng hoặc lớn tuổi hơn em, có công việc ổn định và đang sinh sống tại TP HCM.

Em mong anh là người biết quan tâm, thấu đáo và coi trọng tình cảm gia đình. Nếu anh đang tìm kiếm một người bạn gái nhẹ nhàng, tình cảm, biết lắng nghe và sẵn sàng cùng anh vun đắp một tương lai nghiêm túc, hãy phản hồi cho em nhé. Em rất sẵn lòng bắt đầu câu chuyện của chúng ta bằng sự chân thành.

