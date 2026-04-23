Mong anh biết lắng nghe, biết ở lại khi mọi thứ không còn dễ dàng

Hà Nội những ngày cuối tháng Tư, một chút nắng, một chút gió, một chút mưa… đủ để lòng em chênh vênh ở tuổi 33.

Thành phố vẫn đông, người vẫn vội, còn em thì chậm lại giữa những ngã rẽ của riêng mình. Không còn những ồn ào của tuổi trẻ, cũng chưa chạm tới bình yên như mình từng nghĩ. Chỉ là đôi lúc thấy lòng trống một khoảng rất nhỏ... nhưng lại chẳng biết gọi tên.

Em - một cô gái bé nhỏ, rất bình thường, trân trọng những điều giản đơn và luôn giữ chữ "hiếu" trong lòng. Hiện tại, em là nhân viên kỹ thuật cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Người ta hay nói con gái kỹ thuật thì khô khan, mộc mạc và em cũng vậy, trong công việc, còn trong cuộc sống, em vẫn mơ về những điều rất nhỏ đủ tinh tế, đủ nhẹ nhàng và đủ lãng mạn cho riêng mình.

Về anh - mảnh ghép em đang tìm kiếm. Em không cần anh đặc biệt, chỉ mong anh đủ tử tế, trưởng thành trong cảm xúc và bình tĩnh trước mọi điều. Một người biết lắng nghe, biết ở lại khi mọi thứ không còn dễ dàng. Em không thích mùi thuốc lá, cũng không thể chấp nhận những trò đỏ đen. Em mong anh cũng như em, chưa từng kết hôn, không vướng bận niềm tin tôn giáo. Và nếu có thể, hơn em vài tuổi thôi, để chúng ta dễ đồng điệu và đủ thấu hiểu nhau.

Có thể em mong cầu hơi nhiều nhưng nếu anh thấy em là một lựa chọn đáng để tìm hiểu, em vẫn sẽ kiên nhẫn chờ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ