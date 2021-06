Mong anh bản lĩnh, có chính kiến nhưng không gia trưởng

Em 32 tuổi, cao 1,62 m, nặng 56 kg, ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, hài hước, chân thành và trung thực.

Tính cách nổi bật nhất của em là rất hiền, hiền theo kiểu không để bụng và chấp nhặt, chứ không phải hiền theo kiểu nhu mì; thuộc típ phụ nữ nửa truyền thống nửa hiện đại. Công việc của em ổn định.

Mọi người hay hỏi em rằng sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình, hay do em kén? Thực ra đây cũng là câu hỏi mà em nghĩ hoài chưa trả lời được. Chắc do đặc thù công việc nên rất khó để gặp và quen ai. Em đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân bền vững nên muốn thử vận may của mình trên đây. Hy vọng một nửa của em ở đâu đó trong TP HCM, đọc được bài này thì liên hệ với em. Em chờ anh lâu quá rồi đấy, đừng để em chờ thêm nữa. Hoặc ai đó có gặp một nửa của em, hãy nói với anh ấy là có em đang chờ nhé. Em chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Một nửa của em có đặc điểm sau: cao 1,7 m trở lên, ngoại hình ưa nhìn, không gầy quá, tính tình ôn hòa, ấm áp, hài hước, có chính kiến chứ không được gia trưởng, không hút thuốc, công việc thì làm gì cũng được, không ổn định cũng không sao nhưng phải làm chủ được công việc của mình, có tinh thần cầu tiến và có bản lĩnh.

