Mong anh bản lĩnh, biết yêu thương và vun vén cho gia đình

Biết và gặp nhau là duyên, đến với nhau là do số. Số ấy là bởi ý anh, ý em và cũng là bởi ý trời.

Biết đâu, nhờ VnExpress, em có thể tìm thấy chồng của em, có chút chờ đợi nhưng không quá vội vàng, bởi những trải nghiệm trong 29 năm qua khiến em cảm nhận rằng: thứ gì cần đến thì sẽ đến, chạy trời không khỏi nắng.

Em tự thấy mình là cô gái biết điều: em biết điều với mọi người xung quanh, nhưng có lẽ sẽ không biết điều với chồng của em. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc Bộ, có tuổi thơ vui vẻ như nhiều bạn 9x; điều đáng quý là sống trong gia đình có bố mẹ biết yêu thương. Từ bố mẹ, em thấm thía được nhiều điều, giống như các cụ vẫn thường bảo: "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn".

Em mong chồng là người bản lĩnh, biết yêu thương và vun vén cho gia đình, để cả hai đều cảm thấy an toàn, biết cảm thông và chia sẻ, cùng hướng về tương lai. Em hơi cứng nhắc, hy vọng anh đủ yêu thương để em luôn dịu dàng - điều mà em luôn mong muốn khi ở bên anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ